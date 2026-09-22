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Rebeca Escribens le pide perdón en vivo a Christian Domínguez tras tildarlo de "adefesio" en televisión: "Me doy asco y vergüenza"

Aunque admitió que no le agrada Christian Domínguez, la conductora Rebeca Escribens hizo mea culpa tras la polémica que generó por llamar "adefesio" al cantante cuando este se presentó en su set.

El incidente ocurrió cuando Christian Domínguez se presentó con su orquesta en 'América Hoy'.
El incidente ocurrió cuando Christian Domínguez se presentó con su orquesta en 'América Hoy'.Foto: composición LR/América TV
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Rebeca Escribens sorprendió a la audiencia al ofrecer disculpas en vivo a Christian Domínguez, luego de haberlo calificado como “adefesio” durante una reciente edición de ‘América Hoy’. La conductora reconoció que se excedió en sus críticas y expresó que, si bien el cumbiambero no le agrada, no tenía derecho a expresarse de esa manera.

El episodio ocurrió cuando Domínguez se presentó con la Gran Orquesta Internacional en el set del programa. En medio de una dinámica de canto, Janet Barboza bromeó con un posible regreso del artista a la conducción, lo que generó la reacción inmediata de Escribens.

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Rebeca Escribens tilda de adefesio a Christian Domínguez en vivo

La presentadora cuestionó la participación del cantante y lanzó comentarios que generaron polémica. “El señor Christian Domínguez, si bien no me cae, conozco a sus padres. He trabajado con su sobrina; es mejor persona que tú. Conociendo a la familia de Christian Domínguez, a su padre, a su madre, yo no sé por qué eres el adefesio que eres, yo no sé qué pasó contigo. ¿Eres el menor, no? Te caíste de la cuna... tu mamá babea por ti, tu padre me hizo recordar al mío”, manifestó.

Domínguez respondió con humor y destacó su vínculo familiar. “Trato de ser el mejor hijo del mundo... me entrego por completo a mi familia”.

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El mea culpa de Rebeca Escribens tras incidente con Christian Domínguez

Las palabras de la conductora generaron opiniones divididas. Ante la controversia, Escribens utilizó otro espacio televisivo para dirigirse directamente al cantante. “Escúchame, Christian Domínguez, que no me caigas no quiere decir que te voy a decir que eres un adefesio”, expresó al inicio.

La artista reconoció, en esa línea, que sus comentarios fueron desmedidos. “Salgo en TikTok y todos estos videítos. Miro y me doy asco, vergüenza, me repudio, yo misma me insulto ‘qué vieja’. De verdad, mil disculpas, Christian Domínguez. Que no me gusten ciertas conductas tuyas no quiere decir que te tenga que decir adefesio”, agregó.

Finalmente, Escribens se refirió a la relación del cantante con Karla Tarazona. “Karlita está bastante grande, sabe lo que hace. Y, por último, la vida es una y si quieren vivirla de esa manera, están felices los dos, perfecto”, sentenció. Además, cerró su mensaje con una invitación a dejar atrás el incidente y la posibilidad de coincidir en algún proyecto futuro.

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