Calendario lunar de octubre 2026: cuándo habrá luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

La luna llena iluminará el cielo nocturno el 25 de octubre y será visible en su totalidad si las condiciones atmosféricas son las adecuadas. A la luna de este mes también se le conoce como la luna del cazador porque sale en la época en que los agricultores cosecharon los campos, lo que facilita a los cazadores avistar y capturar animales para preparar alimentos para el invierno.

Este mes tendrá las cuatro fases principales de la luna, con fechas que permitirán seguir su cambio de apariencia durante octubre. El calendario lunar incluye el cuarto menguante, la luna nueva, el cuarto creciente y la esperada luna llena.

¿Cuándo serán visibles las fases lunares de octubre?

Estas son las fechas en que serán visibles la luna y sus fases lunares, según Time and Date:

Cuarto menguante: sábado 3 de octubre.

sábado 3 de octubre. Luna nueva: sábado 10 de octubre.

sábado 10 de octubre. Cuarto creciente: domingo 18 de octubre.

domingo 18 de octubre. Luna llena: domingo 25 de octubre.

¿Por qué se le llama Luna del Cazador?

La Luna llena de octubre recibe tradicionalmente el nombre de Luna del Cazador porque aparece en la época en que los campos ya habían sido cosechados. Según la tradición nativa americana recogida por The Old Farmer's Almanac, la luz de la luna facilitaba que los cazadores localizaran animales y consiguieran alimento antes de la llegada del invierno.

Esta luna también tiene otros nombres en distintas culturas. Los cree la llaman 'Luna Migratoria', por el desplazamiento de las aves hacia el sur, mientras que para los ojibwa y haida es conocida como la luna del Hielo o de la Congelación.

Consejos para ver la luna llena

Disfrutar de la luna en su totalidad no requiere instrumentos avanzados, pero sí es recomendable tener en cuenta algunos consejos prácticos. Lo primero es buscar un lugar con cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Un campo abierto, una playa o una zona rural son ideales para apreciar el fenómeno en su máxima expresión.

Además, se recomienda observar la luna apenas aparezca en el horizonte, ya que en ese momento puede parecer aún más grande debido al llamado 'efecto de la ilusión lunar'. Si deseas capturar fotografías, utiliza una cámara con zoom o un telescopio pequeño; incluso unos binoculares pueden revelar detalles visibles en la superficie lunar, como cráteres y montañas iluminadas.