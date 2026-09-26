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Jaime Bayly arremete contra Keiko Fujimori por elogiar a Donald Trump y le hace fuerte advertencia: "No es amigo del Perú"

Los elogios de Keiko Fujimori a Donald Trump en medio de su visita a EE. UU. desataron críticas de figuras como el periodista Jaime Bayly, quien aseguró que la mandataria parecía una influencer.

Keiko Fujimori se encontró con Donald Trump en Nueva York. Esto dijo Jaime Bayly sobre las palabras de la presidenta peruana.
Keiko Fujimori se encontró con Donald Trump en Nueva York. Esto dijo Jaime Bayly sobre las palabras de la presidenta peruana.Foto: composición LR/TikTok/ONU
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La visita de Keiko Fujimori a Estados Unidos, donde participó en encuentros con otros mandatarios latinoamericanos, abrió un nuevo frente de debate. La presidenta peruana expresó su admiración hacia el liderazgo de Donald Trump, gesto que fue cuestionado con dureza por el periodista Jaime Bayly.

El escritor y conductor señaló que tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, han demostrado que no mantienen una relación cercana con el Perú. Sus declaraciones se dieron en medio de la cobertura internacional de la gira de la mandataria, que buscaba reforzar vínculos políticos en la región.

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Jaime Bayly cuestiona a Keiko Fujimori

A través de un video en sus redes sociales, el escritor fue enfático al señalar que la mandataria se equivoca al elogiar a Donald Trump. “El presidente Trump y su secretario de Estado, Rubio, no son amigos del Perú y lo han demostrado”, afirmó, al considerar que las políticas impulsadas desde Washington no benefician al país.

Bayly también cuestionó el encuentro grupal que la hija del exdictador Alberto Fujimori sostuvo con Trump y otros líderes latinoamericanos. “Si a Trump el Perú le importara un poquito, habría recibido a la señora Fujimori y el señor (Carlos) Espá a solas. No lo hizo, no lo hizo. Los recibió con su club de fans de América Latina”, manifestó.

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“Parece influencer”: Jaime Bayly sobre visita de Keiko Fujimori

El recordado ‘Niño Terrible’ destacó negativamente las medidas de Trump contra inmigrantes, que afectaron a miles de peruanos y también a ciudadanos de otros países. Además, criticó la política arancelaria estadounidense, a la que calificó como una “guerra comercial” contra Perú. “Yo no veo qué se pueda aplaudir de Trump y de Rubio”, enfatizó, al remarcar que esas decisiones han tenido consecuencias directas en la economía y en la comunidad migrante.

En esa línea, el periodista lanzó una advertencia a la mandataria peruana sobre los riesgos de alinearse con Trump. “No me parece una buena idea, señora presidenta peruana, que usted sea parte de ese club de fans. Se va a llevar una decepción prontito”, señaló, al comparar la situación con la experiencia de la dirigente venezolana María Corina Machado, cuya alianza con Trump se desmoronó tras el derrocamiento de Maduro en Venezuela.

Finalmente, Bayly calificó como un error respaldar públicamente al líder republicano. “Decir que uno admira y aplaude a Trump me parece un error grave, serio, capital”, afirmó, antes de cerrar con una frase lapidaria. “Cualquiera que diga que aplauda a Trump, como la presidenta peruana, que parece influencer en Nueva York, no sabe bien dónde está parado”, sentenció.

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