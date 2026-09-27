La lógica de “el que puede, puede”, por Hernán Chaparro

Como parte de un proyecto, vengo realizando entrevistas en profundidad a personas de diferentes zonas y edades de Lima, hombres y mujeres, sobre su voto para escoger a un alcalde. Los resultados no se pueden generalizar, no es una encuesta, pero brindan una pincelada sobre los parámetros desde los cuales la población terminará decidiendo su voto. Más que darnos una idea de quiénes son los candidatos, ayudan a pensar cómo somos los limeños.

Los temas que más preocupan son la violencia del tráfico (y de los conductores), así como estar siempre atento a un potencial robo. Este tenso clima cotidiano predispone a algunos a buscar soluciones drásticas e inmediatas. En lo que más se fijan es en las características del candidato. Un lugar común es pedir honestidad, entendida como el hecho de no robar, pero también con que se haga lo que se prometió. Como veremos más adelante, algunos entienden que lo ofrecido se puede pagar en partes y que “finalmente, todos son políticos”. No hay mucha esperanza y se escoge entre lo que hay. Otro elemento es el estilo de liderazgo: mientras un sector demanda "mano dura" contra la delincuencia y el caos vehicular, otro prefiere un perfil más técnico, estratégico y dialogante, que sepa negociar sin caer en enfrentamientos. Esperan que el alcalde conozca la realidad de toda la capital (no solo de los distritos residenciales). Esto se relaciona con la empatía hacia los diferentes sectores que habitan Lima y con la vocación de servicio. Finalmente, se habla de la importancia de la experiencia y capacidad de gestión pública. Se valora la trayectoria previa en la administración pública o en grandes organizaciones, “que haya hecho obra”. Asociarse con obras no es casualidad. Es un comodín que beneficia indebidamente a quienes están postulando a la reelección, ante la mudez del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Comparto los comentarios sobre los tres más mencionados. Quienes votarían por López Aliaga (RLA) lo ven como alguien de "armas tomar", “de mano dura” en la lucha contra la delincuencia. Lo describen como un empresario que "no entra a enriquecerse" del Estado. Lo ven cercano a sectores populares, porque en sus redes sociales aparece (sin buscarlo) movilizándose en mototaxis o comiendo en carretillas. Sus potenciales electores destacan la ejecución de diversas obras de infraestructura, aunque no las haya terminado o hayan generado discusión sobre su impacto, como la extensión de la Vía Expresa Sur, Ramiro Prialé, puentes, peajes y trenes. Para ellos, lo importante es “hacer”, así sea "al caballazo", por encima de la elaboración de expedientes técnicos. Quienes no votarían por RLA, pero incluso los que sí lo harían, critican sus excesos verbales, su estilo tosco y confrontacional. La reelección encubierta y su renuncia a la alcaldía para postular a la presidencia es uno de los motivos por el que un sector no votará por él, y es algo que también critican los que sí lo harían. Sin embargo, sus votantes disculpan su comportamiento alegando que las obras pesan más que la formalidad legal o el trato respetuoso; que deben darle la oportunidad de terminar “sus obras”, no importa cómo. La cultura desformal, señalada por Martuccelli, en plena acción.

Bruce es percibido como alguien sereno, dialogante, técnico y moderado. Algunos de los que no votarían por él perciben esa moderación como "tibieza" o falta de la firmeza necesaria para lidiar con el caos urbano. Así como se ve una particular conexión emocional entre el votante de RLA y el candidato celeste, quienes votan por “Techito” lo harían más desde una lógica de antivoto (no hacerlo por RLA) o por una evaluación más racional de sus capacidades y experiencia como alcalde. Muchos conocen su trayectoria como ministro de Vivienda, congresista y alcalde en Surco (que la mayoría aplaude, aunque algunos critican). Su posición con relación a temas LGTBIQ+ genera apoyo en el electorado más liberal, pero cierta resistencia en sectores conservadores. Se le asocia más a distritos de clase media y alta. Para algunos sería el “menos malo” a elegir, pero no se percibe una intención del todo definida.

Allison, al momento de las entrevistas, estaba menos presente en la memoria limeña. Es visto como un gestor de acción directa a nivel distrital, enfocado en la resolución de problemas inmediatos. Varios destacan sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana con tecnología de vigilancia avanzada, planteando la implementación de cámaras con inteligencia artificial y patrullaje intensivo. Se destaca lo logrado en Magdalena del Mar, donde es reconocido por haber mantenido un distrito limpio, verde y seguro. Se le reconocen obras a nivel distrital, pero la principal duda, entre los entrevistados, es si la capacidad demostrada en un ámbito mediano se puede trasladar con éxito a la magnitud de Lima Metropolitana. También se ubica en el grupo de los posibles “menos malos”, pero todavía no consolida una clara intención de voto.

La mención a las obras es una constante, pero más parece importar la identificación con una forma de hacer las cosas. Algunos privilegian el “caballazo”, como ellos mismos mencionan; otros apoyan un estilo más técnico. La próxima semana es la última del proceso electoral. Para una ciudadanía cansada de políticos que no los miran, así como por el reciente proceso electoral, pareciera que los debates no tendrán mayor impacto. Algunos esperan las encuestas para decidir por su “menos malo”, pero no es un patrón generalizado. Como todo gira alrededor de las personas, cualquier movimiento puede suponer un cambio a favor o en contra de una candidatura. No sabemos quién saldrá, pero tenemos cierta idea de las diferentes cosas que privilegian los limeños.