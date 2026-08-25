Alonso Grimaldo aseguró que es la última vez que se refiere a su ampay con Carla Campos Salazar. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

Alonso Grimaldo aseguró que es la última vez que se refiere a su ampay con Carla Campos Salazar. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

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Alonso Grimaldo volvió a pronunciarse sobre el polémico episodio que protagonizó junto a Carla Campos Salazar, pareja de Curwen, luego de ser captados bailando muy juntos en una discoteca de Miraflores.

Durante la conversación, el empresario negó que después de la celebración se haya dirigido con la influencer a un Airbnb. El joven aseguró que la acompañó hasta su vivienda y que ambos se retiraron del lugar durante la madrugada. Asimismo, reconoció que lo ocurrido esa noche no fue apropiado debido a que ella mantenía una relación sentimental.

Alonso Grimaldo asegura que dejó a Carla Campos Salazar en su casa tras bailar

En la entrevista con Magaly Medina, Alonso Grimaldo fue consultado sobre qué ocurrió después de la fiesta en una discoteca de Miraflores. La pregunta surgió a raíz de las versiones que apuntaban a que él y Carla Campos Salazar habrían continuado juntos la noche en un alojamiento.

El ingeniero negó esa versión y aseguró que no fueron a un Airbnb. Según su relato, decidió llevar a la exprometida de Curwen hasta su casa y ambos abandonaron la celebración temprano, aproximadamente entre las 3.00 y 4.00 de la madrugada.

El entrevistado también reconoció que lo ocurrido con 'Carlita' durante el baile fue cuestionable. Alonso Grimaldo admitió que no correspondía comportarse de esa manera considerando que ella tenía una relación con el conductor de 'Brutalidad política'.

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"Es algo que no deberíamos hacer, ella es una persona que estaba en un compromiso", señaló el joven al referirse a las imágenes que generaron controversia.

¿Qué había dicho Curwen sobre las declaraciones de Carla Campos Salazar?

Antes de que Alonso Grimaldo brindara su versión en 'Magaly TV, la firme', Curwen también se pronunció sobre la controversia en el podcast 'Todo Good'. Su aparición se produjo después de las declaraciones relacionadas con Carla Campos Salazar y el ampay difundido por el programa de Magaly Medina.

"Ustedes vean lo que quieran ver, piensen lo que quieran, saquen las conclusiones que quieran sacar", manifestó el streamer en el espacio digital.

Asimismo, dejó claro que no tenía intención de utilizar la controversia para hablar negativamente de Carla Campos Salazar. "Si ustedes esperan que yo salga a hablar mal de Carla, no lo voy a hacer", sostuvo.



