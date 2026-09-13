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La insólita reacción de Leao Butrón al gol del triunfo de Universitario en el clásico ante Alianza Lima

El exarquero de Alianza Lima protagonizó un curioso momento tras la anotación que le dio la victoria al Universitario en el clásico disputado en Matute.

Leao Butrón se mostró sorprendido tras el gol de Lisandro Alzugaray en el clásico. Foto: Liga 1/A Presión/composición LR
Leao Butrón se mostró sorprendido tras el gol de Lisandro Alzugaray en el clásico. Foto: Liga 1/A Presión/composición LR
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Universitario de Deportes se quedó con una nueva edición del clásico del fútbol peruano tras vencer 2-1 a Alianza Lima en Matute. Sin embargo, además del resultado, un particular momento protagonizado por Leao Butrón llamó la atención de los hinchas en redes sociales.

El exarquero blanquiazul se encontraba siguiendo los últimos minutos del encuentro cuando Carlos Orejuela celebró el gol del triunfo de Universitario frente a él. Esto se produjo en el programa especial de 'A Presión' luego del error cometido por Alejandro Duarte, el cual influyó en la anotación de Lisandro Alzugaray a poco de culminar el partido.

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Leao Butrón tuvo insólita reacción tras el gol del triunfo de Universitario ante Alianza Lima

El video del episodio fue difundido en redes sociales y muestra a Carlos Orejuela celebrando eufóricamente el tanto de la 'U' mientras Leao Butrón aparece en escena. La particular situación generó diversas reacciones entre los aficionados, especialmente por tratarse de un clásico y por la conocida identificación del exguardameta con el cuadro blanquiazul.

La 'U' terminó imponiéndose por 2-1 ante Alianza Lima. Alex Valera y Lisandro Alzugaray fueron los encargados de marcar para Universitario, mientras que Federico Girotti había puesto el empate momentáneo en un encuentro que volvió a tener como escenario el estadio Alejandro Villanueva. Con este resultado, Universitario se ubica en el primer lugar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

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¿Cuándo inicia la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

La fecha 10 del Torneo Clausura arrancará el próximo viernes 18 de septiembre. Entre los duelos más destacados se encuentra el partido Deportivo Garcilaso vs Universitario y Melgar vs Sport Boys.

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