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Naldy Saldaña confiesa impensado vínculo con Yrma Guerrero de Corazón Serrano y revela si la apoyó en medio de denuncia: "Muchos no lo sabían"

La cantante Naldy Saldaña, exintegrante de Corazón Serrano y La Bella Luz, sorprendió a sus seguidores al hablar sobre Yrma Guerrero y la relación que mantienen en la actualidad.

Naldy Saldaña formó parte de Corazón Serrano cuando tenía 14 años.
Naldy Saldaña formó parte de Corazón Serrano cuando tenía 14 años. | Foto: composición LR/América TV/Instagram
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La cantante Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz que atraviesa un proceso legal tras denunciar a César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos, dejó en shock a sus seguidores al confesar que mantiene un lazo muy cercano con Yrma Guerrero, líder y fundadora de Corazón Serrano.

La revelación se produjo en un video difundido en TikTok para responder a las dudas de sus fans, donde la artista de 26 años no solo confirmó su vínculo con Guerrero, sino que también habló de la relación que mantienen actualmente y del respaldo que recibe de ella.

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Naldy Saldaña revela su vínculo con Yrma Guerrero

En su mensaje, Naldy Saldaña manifestó que Yrma Guerrero es su madrina de 15 años y explicó por qué había preferido mantener en reserva ese detalle de su vida personal. “Yrma es mi madrina de quince años y yo sé que muchos no lo sabían. De hecho, nunca he tratado de mencionarlo porque me parece lindo que sea mi madrina y no estar mencionándolo a cada rato”, señaló.

La cantante también destacó que Guerrero ha estado presente en su vida. “Tengo el apoyo de ella hasta ahora y es muy bonito. Ha estado muy pendiente de mí en todo momento y le agradezco mucho por ese cariño”, afirmó. Aunque no hizo alusión a la demanda que entabló contra César Sánchez, dejó claro que la Yrma le ha brindado respaldo constante.

La confesión generó una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron por qué, pese a esa cercanía, Naldy no regresaba a Corazón Serrano, recordando que ella formó parte de la destacada agrupación brevemente cuando tenía 14 años. “¿Si es la madrina, por qué no la apoya y la jala para Corazón Serrano?” y “Naldy, tienes que regresar a Corazón Serrano”, escribieron unos seguidores. Otros, en cambio, resaltaron la actitud de Guerrero y su disposición a acompañar a su ahijada. “Yrma es una persona maravillosa y humilde” y “Una madrina es como tu segunda madre: siempre va a estar para apoyarte”, señalaron.

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