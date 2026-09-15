Rosangella Barbarán señala que "ninguna víctima ha tenido espacio" en el LUM, a pesar de las salas dedicadas a su memoria

Rosangella Barbarán señala que "ninguna víctima ha tenido espacio" en el LUM, a pesar de las salas en su memoria. | Composición/LR

Rosangella Barbarán señala que "ninguna víctima ha tenido espacio" en el LUM, a pesar de las salas en su memoria. | Composición/LR

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La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, señaló vía RPP que en el Lugar de la Memoria (LUM) “ninguna 'verdadera' víctima del terrorismo ha tenido espacio”. Según la parlamentaria, el museo de Miraflores “ha querdo esconder parte de la historia” y enseña una versión ideologizada de la violencia armada.

Sin embargo, el recinto sí cuenta con salas sobre los atentados, el trabajo del GEIN, así como un homenaje a las víctimas civiles, policías y militares.

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Para sustentar su postura, la diputada se enfoca en el atentado de la calle Tarata —ataque que causó 25 muertes y más de 150 heridos, según los propios registros del museo—. Sobre este hecho, Barbarán recurrió al caso de Vanessa, la niña de cinco años que perdió una pierna tras la explosión de 1992, e insistió en que la información histórica se maneja de forma parcializada.

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"Alguien ha hablado de ella, alguien conoce que la niña de 5 años que perdió la pierna en medio de un Miraflores cuando se le tiró un coche bomba. Muchas veces se ha querido esconder parte de esta historia, todas las víctimas, por ejemplo, las viudas (…)".

Asimismo, la parlamentaria indicó que existen reclamos de colectivos de deudos frente al contenido del museo. "Yo personalmente lo que te puedo señalar es que cuando hemos visto lo que ha presentado en su momento el LUM, no ha incluido a las víctimas y por eso es que FENAVIT, que es justamente esta federación de víctimas del terrorismo, siempre han reclamado ello", sostuvo.

Sin embargo, los datos oficiales del museo contradicen la versión de la legisladora. En el segundo piso del establecimiento existe un espacio dedicado al ataque terrorista de Tarata en 1992, donde se detalla la violencia desatada por Sendero Luminoso y la respuesta de la ciudadanía por la paz, días después del atentado.