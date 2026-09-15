Osiptel comenzará el bloqueo de 100.000 celulares este 15 de septiembre. Esta medida busca eliminar dispositivos no registrados en el Renteseg, afectando a equipos con IMEI alterado. | Foto: Andina/Osiptel/Composición LR

Osiptel comenzará el bloqueo de 100.000 celulares este 15 de septiembre. Esta medida busca eliminar dispositivos no registrados en el Renteseg, afectando a equipos con IMEI alterado. | Foto: Andina/Osiptel/Composición LR

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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) iniciará este martes 15 de septiembre el bloqueo de 100.000 celulares que no aparecen en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas que anteriormente usaron celulares con IMEI alterado. La medida forma parte de un proceso que alcanzará a 300.000 equipos durante septiembre.

El bloqueo está dirigido a dispositivos asociados con personas que anteriormente utilizaron teléfonos con el IMEI alterado. Osiptel ejecutará la medida en tres jornadas, con 100.000 equipos en cada fecha: el 15, 22 y 29 de septiembre. El procedimiento busca enfrentar el comercio ilegal de equipos móviles.

Osiptel bloqueará 300.000 celulares en tres fechas durante septiembre: conoce el cronograma

El primer grupo de 100.000 equipos será inhabilitarlos este martes 15 de septiembre. La segunda jornada está programada para el martes 22, cuando se aplicará la misma cantidad de bloqueos. Finalmente, otros 100.000 celulares serán incluidos en la medida el martes 29 de septiembre, completando los 300.000 dispositivos previstos para este mes.

Con estas acciones, el número de celulares bloqueados por esta medida superaría los 2.7 millones entre enero y septiembre de 2026. Si se considera el periodo desde abril de 2025, la cifra acumulada llega a 5.3 millones de equipos, según la información proporcionada por Osiptel sobre el proceso administrado mediante el Renteseg.

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¿Qué hacer si tu celular será bloqueado? Estos son los pasos para registrarlo en la lista blanca del Renteseg

El sistema Renteseg, administrado por Osiptel, comunica a las empresas operadoras qué equipos deben ser bloqueados. Después de recibir la orden, las compañías cuentan con un máximo de dos días hábiles para enviar un SMS a los abonados y advertirles que el bloqueo se realizará dentro de ese mismo plazo.

Los usuarios que consideren que su equipo no debería ser bloqueado pueden gestionar su incorporación a la lista blanca. Si el celular fue comprado en Perú, deben solicitar a la empresa que vendió el dispositivo que realice el registro correspondiente. En cambio, quienes adquirieron un equipo en el extranjero para uso personal deben acudir a la operadora que les brinda el servicio móvil y solicitar allí su registro.