Junior Silva vive días difíciles tras la muerte de su perro Bronco, su compañero fiel. A pesar del dolor, el actor ha sentido una leve mejoría en su proceso de duelo. Fotos: Instagram.

Junior Silva vive días difíciles tras la muerte de su perro Bronco, su compañero fiel. A pesar del dolor, el actor ha sentido una leve mejoría en su proceso de duelo. Fotos: Instagram.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ha pasado una semana desde la muerte de Bronco, el compañero fiel de Junior Silva. El actor peruano contó que desde el fallecimiento de su perro ha tenido días difíciles; sin embargo, al cuarto día se sorprendió al notar que había llorado menos por su mascota. Pero, cuando volvió a visitar el cuerpo del animal, tuvo sentimientos encontrados.

El último lunes 14 de septiembre, Junior Silva compartió un video en el que habló sobre el duelo por su mascota y agradeció las muestras de cariño, sobre todo a quienes dejaron flores para Bronco.

"Es el sexto día que mi hijito Bronco no está conmigo en este plano. Y a partir del cuarto día pasó algo ‘locazo’. Fue un día en que lloré menos desde que él no está y me sentí mal. Me sentí mal porque dije, ¿por qué ya no lo lloro tanto? ¿Será porque ya no lo quiero? ¿Será porque nunca lo quise como pensé que yo lo quería?", manifestó con la voz entrecortada.

Junior Silva: "Espero algún día recordarlo con alegría y no tener lágrimas cada vez que aparece en mi cabeza". Foto: Instagram.

Junior Silva se quiebra al recordar a su perro Bronco

Cuando fue a visitar a Bronco, Junior Silva se dio con la grata sorpresa de que otras personas le dejaron flores y hasta un juguete en su tumba. “Ver esa imagen es fuerte, es impactante y volví a llorar lo que creo que no lloré en los días en los que pensé que ya había pasado el dolor, pero me di cuenta de que mi hijito no estaba solo y que de verdad tenía un montón de gente que lo quería, que estaba pendiente de él y que sobre todo estaba pendiente de mí”, dijo con un nudo en la garganta.

Si bien el exparticipante de 'El gran chef: famosos' está agradecido con quienes se han solidarizado con él, recalcó que perder a un perro es un “proceso doloroso”, donde por momentos puede estar tranquilo, pero que de repente se le vienen los recuerdos. “Te chocan de golpe y a los dos segundos ya estás en el suelo”, añadió Silva.

Finalmente, Junior Silva espera que pronto pueda recordar a su “hijito” sin sentir tanto dolor. “Ya estoy dentro del club de los corazones rotos. Ya estoy en el club de los que hemos perdido de verdad a alguien grande y a quien extraño todos los días. Sé que está presente conmigo en todas las cosas que haga, desde que me despierto hasta que me acuesto. Sé que son días duros, pero voy a seguir publicando cosas porque sé que esto hace que mucha gente se sienta relacionada con lo que me está pasando y que sepa que no están solos”, declaró muy conmovido.