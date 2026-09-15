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Novia de Claudio Pizarro se defiende en redes de los comentarios que la tildan de "mantenida": “Yo tengo un..."

Claudio Pizarro y su novia comparten muchos momentos difundidos a través de las redes sociales de la joven, que cuentan con muchos comentarios.

Claudio Pizarro y su novia
Claudio Pizarro y su novia
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Helen Valleau, pareja de Claudio Pizarro, respondió a los comentarios de algunos usuarios que cuestionaron su situación económica y sugirieron que dependería financieramente del exfutbolista. La influencer utilizó sus redes sociales para aclarar que cuenta con un trabajo y genera sus propios ingresos, por lo que rechazó las insinuaciones de que sería una mujer “mantenida” por el exdelantero peruano.

La controversia surgió a raíz de una publicación que Helen compartió en su cuenta de TikTok. En el video aparece Claudio Pizarro bailando, aparentemente en una discoteca, mientras ella acompañó las imágenes con un mensaje romántico en el que enumeró algunas de las funciones que, según escribió, cumple el exfutbolista en su vida.

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“Mi guardaespaldas, mi Google Maps, mi masajista, mi chef, mi entrenador”, escribió Valleau junto al video. La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron sobre la cercanía que mantiene con Pizarro y también sobre el aspecto actual del exjugador.

Helen Valleau responde a quienes insinuaron que Claudio Pizarro la mantiene

Entre los comentarios que recibió la publicación, algunos usuarios hicieron referencias directas a una supuesta dependencia económica de la influencer. Uno de ellos escribió: “Tu banco, tu tarjeta de crédito”. Helen Valleau decidió responder y negó que esa sea su situación.

Incorrecto, yo tengo un trabajo”, contestó la pareja de Claudio Pizarro, dejando claro que cuenta con una fuente de ingresos propia.

Otro usuario volvió a insinuar que el exfutbolista sería quien asumiría sus gastos y escribió: “Tu billetera”. Ante este comentario, Valleau explicó que, además de contar con sus propios ingresos, su familia tampoco permitiría que otro hombre se encargara de sus finanzas.

“Tengo un padre árabe; es imposible que permitiera que otro hombre se hiciera cargo de las finanzas”, respondió la influencer.

Las respuestas de Helen Valleau generaron nuevas reacciones entre los usuarios de la plataforma. Mientras algunos continuaron comentando el video protagonizado por Claudio Pizarro, otros respaldaron la aclaración de la creadora de contenido y destacaron que haya respondido directamente a las insinuaciones sobre su situación económica.

Helen Valleau y Claudio Pizarro mantienen una relación

Helen Valleau mantiene una relación sentimental con Claudio Pizarro y ambos tienen una hija. La pareja suele compartir algunos momentos de su vida familiar a través de las redes sociales, aunque también ha optado por mantener en reserva distintos aspectos de su relación.

En esta ocasión, la publicación de Valleau terminó generando comentarios relacionados con las finanzas de la pareja. La influencer aprovechó las respuestas para precisar que tiene un trabajo y que no depende económicamente del exfutbolista, pese a las interpretaciones que algunos usuarios hicieron sobre el contenido de su video.

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