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Said Palao sorprende con emotivo mensaje para Alejandra Baigorria en medio de su derrota legal ante Magaly Medina

Said Palao sorprende dedicando un mensaje a Alejandra Baigorria justo cuando se da a conocer la decisión judicial sobre su caso contra Magaly Medina. ¿Qué le expresó?

Said Palao le dedica mensaje a Alejandra Baigorria
Said Palao le dedica mensaje a Alejandra Baigorria
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Alejandra Baigorria, conocida influencer, se encuentra en el centro de atención después de que el Poder Judicial desestimara y archivara de manera definitiva su demanda por difamación agravada contra Magaly Medina. En este contexto, ha causado interés una reciente publicación de Said Palao dedicada a su esposa.

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Said Palao elogia los éxitos de Alejandra Baigorria en conmovedora publicación

Ninguno de los dos, ni Alejandra Baigorria ni Said Palao, ha comentado públicamente su derrota judicial. Sin embargo, el participante de reality decidió tomar la iniciativa y publicó unas fotos junto a ella, mostrando su emoción por estar en Yokohama, Japón. “Acompañando a mi esposita en la premiación de Nu Skin Global”, inicia expresando.

“Me siento increíblemente orgulloso de ti, mi amor. Ver cómo sigues alcanzando tus sueños tras años de esfuerzo es una alegría inmensa. Y, como siempre,” añade,“es un placer estar a tu lado, celebrando cada éxito contigo”.

Said Palao realiza emotiva publicación para Alejandra Baigorria.

Said Palao realiza emotiva publicación para Alejandra Baigorria.

Además, Said Palao destacó el liderazgo de su esposa al estar al frente de un equipo significativo dentro de la empresa de cuidado personal. “Estoy también orgulloso del equipo que has construido, quienes te acompañan aquí. Mujeres fuertes y trabajadoras que representan al Perú en Japón”.

Por si fuera poco, el miembro de 'Esto es Guerra' enfatizó el respaldo familiar que tiene Alejandra Baigorria. “Qué maravilla ver sus logros conjuntos y hasta dónde han llegado."“Ha sido increíble compartir todo esto con nuestros seres queridos en este viaje tan gratificante”, concluyó, afirmando su total apoyo.

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