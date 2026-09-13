Guty Carrera intentó calmar a Miguel Arce tras el altercado con Carlos Ponce, advirtiendo sobre las consecuencias de afectar a su equipo en el programa. Foto: captura/Telemundo

Guty Carrera intentó calmar a Miguel Arce tras el altercado con Carlos Ponce, advirtiendo sobre las consecuencias de afectar a su equipo en el programa. Foto: captura/Telemundo

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Miguel Arce y Guty Carrera son los dos peruanos que forman parte de la quinta temporada de 'Top Chef VIP', un exitoso programa de telerrealidad estadounidense de competición gastronómica de Telemundo. Durante los primeros días, los peruanos han mostrado tener una relación cordial. Sin embargo, en el capítulo de este domingo 13 de septiembre, tuvieron un desencuentro.

Miguel Arce, quien contó cómo gastó sus jugosos sueldos de 'Combate', y Guty Carrera, quien estuvo en equipos diferentes, se vieron envueltos en una disputa. Si bien la pelea no fue directamente entre los peruanos, el hijo de Edith Tapia quiso separar a su compatriota de un enfrentamiento con Carlos Ponce, un reconocido actor puertorriqueño. Sin embargo, también cuestionó al exparticipante de 'Combate' por su supuesto mal comportamiento.

¿Qué pasó exactamente entre Miguel Arce y Guty Carrera?

Todo inició cuando Miguel Arce, del equipo rojo, se acercó a la estación del equipo azul para preguntar si les sobraba una cebolla, sin imaginar que lo iban a recibir de la peor manera. "¿Qué haces aquí? Vete de aquí", le recriminó Stephanie Salas, pero el peruano no se quedó callado. "¿Vete de aquí qué? Aprende a hablar a la gente. Estás bien loca tú, ¿no?", respondió.

Las cosas se intensificaron cuando Carlos Ponce lo tomó del brazo para sacarlo de la estación azul. "Ey, me pones una mano encima y se va a poner bien feo esto", manifestó Arce, quien fue parte de 'Esto sí es amor'. Lejos de calmarse la situación, el puertorriqueño lo empujó hasta la salida, donde lo estaba esperando Guty Carrera, quien intentó calmar a su compatriota.

Sin embargo, la intervención de Guty Carrera, quien aseguró que su frase no fue infiel fue creada en 'Esto es guerra', provocó que los peruanos terminaran enfrentados en la competencia. "Si esto es de manos", indicó Miguel al expresar su molestia de ser echado del equipo azul. En tanto, el exnovio de Alejandra Baigorria le lanzó una advertencia.

"Si tocas a mi equipo cuando está trabajando, haciendo las cosas bien y los puedes afectar, allí sí me voy a meter", manifestó Carrera en el reality internacional que tiene como premisa llevar al límite a diversas celebridades que enfrentan los más exigentes desafíos ante un equipo de expertos.