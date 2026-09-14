Talara: Juzgado Unipersonal realiza jornada extraordinaria con ocho juicios inmediatos

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Con el objetivo de contribuir a la celeridad en la atención de los procesos penales, el Juzgado Unipersonal Transitorio de Talara, a cargo del juez Ricardo Farfán Palacios, desarrolla una jornada extraordinaria en la que se atienden ocho audiencias de juicios inmediatos.

La jornada cuenta con la participación de la Defensa Pública y el Ministerio Público, cuyos representantes intervienen en las audiencias programadas como parte de las acciones orientadas a garantizar una atención oportuna de los procesos judiciales.

Estas acciones forman parte del plan de trabajo del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Sullana y buscan contribuir a una administración de justicia más oportuna y eficiente.