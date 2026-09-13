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¡Bomba en la Liga MX! Juan Reynoso cerró su acuerdo y es el nuevo DT de un histórico de la Liga MX

El exentrenador de Melgar y la selección peruana inicia un nuevo capítulo en su carrera liderando un club histórico en México.

Juan Reynoso volverá a dirigir en el fútbol mexicano
Juan Reynoso volverá a dirigir en el fútbol mexicano | Foto: composición LR
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Juan Reynoso ha encontrado un nuevo destino. Después de una discreta etapa en Melgar al inicio del año, el veterano técnico peruano ha decidido su siguiente paso: regresar a la Liga MX para encabezar un ilustre club de México. Se trata del Necaxa, que ha optado por el exentrenador de la selección peruana para liderar su proyecto deportivo, de acuerdo con la información proporcionada por el periodista César Luis Merlo.

Juan Reynoso regresa a la Liga MX para dirigir al Necaxa

En su perfil oficial de Instagram, el mencionado reportero anunció que la dirigencia de ‘Los Rayos’ ha llegado a un entendimiento con el ‘ajedrecista’, para que asuma el mando del equipo aportando su estructura y rigor táctico en Aguascalientes. Según Merlo, Reynoso arribará este lunes a México para ser presentado oficialmente y comenzar su trabajo con el equipo.

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lr.pe

"Juan Reynoso es el nuevo director técnico del Necaxa. Comienza este lunes como sucesor de Martín Varini y firma contrato hasta diciembre de 2027", se menciona en la publicación del periodista.

Juan Reynoso, Necaxa, Liga MX

Juan Reynoso dirigirá al Necaxa de México

Así, el ‘Cabezón’ añadirá otro capítulo a su carrera profesional al liderar al equipo asociado con el icónico ‘Don Ramón’. La directiva de los ‘electricistas’ ha confiado en un contrato extendido con el mentor peruano, apostando por su experiencia para dirigir un proyecto a medio y largo plazo.

Recorrido de Juan Reynoso

  • Coronel Bolognesi — 2007-2008
  • Universitario de Deportes — 2008-2010
  • Juan Aurich — 2010
  • Sporting Cristal — 2011
  • Cruz Azul Hidalgo — 2013
  • Melgar — 2014-2017
  • Puebla — 2017-2019
  • Real Garcilaso — 2019
  • Puebla — 2019-2020
  • Cruz Azul — 2021-2022
  • Selección Peruana — 2022-2023
  • Melgar — 2025-2026
  • Necaxa — 2026-presente
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