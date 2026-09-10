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La Teletón 2026 busca ser un éxito. El viernes 11 de septiembre comenzó la gran jornada solidaria que busca reunir fondos para continuar con la rehabilitación de calidad de niñas y niños en situación de vulnerabilidad en el país.

La actividad se extenderá hasta la medianoche del sábado 12 y contará con la participación de artistas, figuras públicas, medios de comunicación y ciudadanos para apoyar la campaña. Para esta edición, la organización tiene como meta reunir S/ 9.168.510 bajo el lema Teletón, la hacemos todos.

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La transmisión digital comenzará a las 9.00 p. m. del viernes 11, mientras que las señales de televisión abierta se sumarán desde las 10.00 p. m. El evento solidario podrá verse a través de América Multimedia y TV Perú, además de las plataformas digitales de la Teletón.

¿Cómo donar a la Teletón 2026? Guía sencilla

Una de las principales formas de realizar una donación a la Teletón 2026 en Perú es mediante Yape al número 989 361 677. La página oficial de Teletón también permite realizar aportes directamente desde su plataforma de donaciones.

También se puede donar mediante la aplicación Banca Móvil BCP, seleccionando la opción de donaciones y eligiendo a la Teletón. La organización tiene habilitadas, además, cuentas bancarias del BCP y opciones de donación mediante Izipay.

Los aportes también pueden realizarse de manera presencial en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, de acuerdo con la información difundida para la campaña 2026. Asimismo, la Teletón habilita opciones para realizar donaciones desde el Perú y el extranjero mediante PayPal.

¿Quiénes conducirán la Teletón 2026?

La Teletón 2026 contará con un grupo de reconocidas figuras de la televisión peruana. Entre los principales rostros anunciados para conducir la jornada solidaria están Mónica Zevallos, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar, Ismael La Rosa, Virna Flores y María Jesús Rodríguez, 'La Miski', quienes fueron presentados oficialmente como las figuras ancla de esta edición.

La jornada también contará con la participación de otros personajes del entretenimiento y la televisión, como Tula Rodríguez, Melissa Paredes, Yiddá Eslava, Mathías Brivio, Magdyel Ugaz, Jimena Lindo, Ernesto Pimentel, Federico Salazar y Erick Elera, entre otros. Por su parte, TVPerú tendrá una participación especial con Fátima Saldonid y María Grazia Polanco. En esta ocasión no estarán presentes Gisela Valcárcel ni Ethel Pozo.