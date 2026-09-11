Perú cayó en prueba PISA 2025: expertos alertan sobre el impacto del uso de IA en las aulas

Expertos aseguran que un mal uso de la IA puede reducir el desempeño de los escolares. | Composición LR

Expertos aseguran que un mal uso de la IA puede reducir el desempeño de los escolares. | Composición LR

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Un escolar puede entregar hoy un ejercicio de Matemática en segundos, presentar un resumen sin haber terminado de leer el libro o entregar un ensayo que no escribió. La inteligencia artificial puede resolver esas tareas con una rapidez que hace cada vez más difícil distinguir entre un estudiante que aprendió y otro que simplemente obtuvo una buena respuesta.

Ese es uno de los nuevos desafíos que enfrenta la educación peruana. El problema no está en que los adolescentes utilicen inteligencia artificial, sino en qué parte del proceso de aprendizaje están dejando en manos de estas herramientas. Si la tecnología sirve para orientar, formular preguntas, detectar errores o ampliar una explicación, puede convertirse en un aliado del aprendizaje. Pero si reemplaza la lectura, el razonamiento y la resolución de problemas, puede producir el efecto contrario: trabajos aparentemente mejores y estudiantes con menos herramientas para desenvolverse sin asistencia.

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La advertencia cobra especial relevancia tras los resultados de PISA 2025. Perú registró una caída de 9 puntos en Matemática y de 18 en Lectura respecto de 2022, mientras que Ciencias prácticamente no varió. No se puede afirmar que la inteligencia artificial haya provocado este retroceso —la evidencia disponible no permite establecer esa relación—, pero especialistas consultados por La República advierten que su uso inadecuado podría profundizar precisamente las debilidades que la evaluación internacional busca identificar.

PISA no mide únicamente si un adolescente recuerda una fórmula o conoce determinado contenido. Evalúa su capacidad para utilizar lo aprendido, interpretar información, resolver problemas y pensar críticamente. Son, precisamente, algunas de las habilidades que pueden verse afectadas cuando una herramienta tecnológica deja de ser un apoyo y empieza a realizar el trabajo intelectual del estudiante.

Cuando la IA hace la tarea en lugar del alumno

Para Julio Kcomt, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, el uso inadecuado de la IA puede perjudicar el rendimiento porque sustituye el trabajo intelectual que debería realizar el estudiante.

El especialista explica que cuando una herramienta entrega inmediatamente una respuesta, el alumno puede saltarse etapas fundamentales del aprendizaje: formular hipótesis, equivocarse, analizar, reflexionar y encontrar una solución. En Matemática, por ejemplo, no es lo mismo resolver un problema y después utilizar IA para identificar un error que pedirle directamente la respuesta y copiarla.

"Delegar la resolución de problemas a la IA disminuye la posibilidad de responder al conflicto cognitivo", sostiene Kcomt. Ese proceso es importante porque el aprendizaje no depende únicamente de llegar a la respuesta correcta. También requiere comprender cómo se llegó a ella.

La advertencia alcanza a la comprensión lectora. Si un estudiante utiliza sistemáticamente una herramienta de IA para resumir los textos que debería leer y analizar, puede terminar conociendo el resumen sin haber desarrollado las capacidades necesarias para interpretar, inferir o cuestionar lo leído.

Kcomt considera que esta práctica puede debilitar la capacidad comunicativa, la reflexión, el juicio crítico y la autonomía intelectual. El riesgo, señala, es que el alumno "lea sin comprender" porque no ha desarrollado los procesos cognitivos necesarios.

Una dependencia que puede pasar inadvertida

Hugo Fiestas, ingeniero y docente de la Universidad de Piura, plantea una diferencia fundamental entre la inteligencia artificial y las redes sociales. Las redes sociales compiten por la atención del estudiante mediante la interrupción constante y el consumo pasivo. La IA generativa funciona de una manera distinta: puede introducirse directamente dentro de la tarea y reemplazarla.

El estudiante puede entregar un ensayo correctamente redactado, un resumen aparentemente completo o la solución de un ejercicio. El problema es que el producto final puede ocultar que nunca realizó el proceso intelectual que debía conducir al aprendizaje. "La IA puede dar la impresión de que hubo aprendizaje porque hubo una respuesta correcta", explica Fiestas.

El especialista identifica este fenómeno con la llamada descarga cognitiva: delegar determinadas operaciones mentales en una herramienta externa. El problema no está en utilizar apoyos tecnológicos, sino en hacerlo antes de desarrollar las capacidades básicas.

La diferencia puede observarse en una tarea de Matemática. Un alumno que entrega a la IA un problema y copia el resultado obtiene una respuesta, pero no necesariamente aprende. Otro estudiante puede resolverlo primero, mostrar su procedimiento y después consultar a la herramienta para detectar un error conceptual o conocer un método alternativo. En ese caso, mantiene el control del proceso intelectual. La regla que propone Fiestas se basa en primero pensar, luego consultar y finalmente verificar.

El riesgo de aceptar respuestas sin cuestionarlas

El problema crece cuando el estudiante asume que la respuesta de una IA es necesariamente verdadera. Kcomt advierte que existe el riesgo de que los escolares pierdan la capacidad de cuestionar la información y terminen aceptándola de manera confiada. En un contexto marcado por la rapidez y la inmediatez, la herramienta puede convertirse en un sustituto del análisis.

El peligro no se limita a copiar y pegar. También puede aparecer cuando el alumno presenta como propio un contenido generado por una herramienta sin comprenderlo ni verificarlo.

Para Kcomt, las capacidades más vulnerables ante un uso excesivo de IA son el pensamiento crítico y la creatividad, debido a que el estudiante deja de analizar y reflexionar sobre las respuestas recibidas.

"Cuando la IA entrega directamente el producto y elimina el esfuerzo cognitivo, puede mejorar la respuesta inmediata sin producir aprendizaje duradero", explicó.

En otras palabras, un estudiante podría mejorar la apariencia de sus trabajos y, al mismo tiempo, estar desarrollando menos las capacidades que necesitará cuando deba resolver un problema sin asistencia tecnológica.

PISA y el nuevo desafío educativo

Los resultados de PISA 2025 vuelven especialmente relevante esta discusión. La caída de 18 puntos en Lectura significa que los estudiantes peruanos obtuvieron un desempeño considerablemente menor al registrado tres años antes. En Matemática, la reducción fue de 9 puntos.

Pero atribuir estos resultados exclusivamente a la IA sería incorrecto, de acuerdo con Kcomt. Él menciona otros factores que deben considerarse, entre ellos las consecuencias de la pandemia, la conectividad, la exigencia académica, el sistema de evaluación por competencias, la preparación de los docentes, la disciplina y las condiciones de aprendizaje.

Fiestas coincide en que la IA no creó los problemas de la educación, sino que puede hacerlos más visibles. Durante años, parte de las tareas escolares se ha concentrado en productos que pueden ser reproducidos: ensayos, informes, resúmenes o respuestas escritas. La IA puede producir muchos de ellos en cuestión de segundos.

Por ello, el desafío no sería simplemente detectar quién utilizó IA, sino cambiar aquello que se evalúa.

En lugar de calificar únicamente el informe final, Fiestas propone valorar el proceso: revisar borradores, conocer cómo se investigó, exigir una declaración del uso de IA y realizar una breve sustentación oral. De esa manera, el docente puede comprobar si el alumno comprende realmente aquello que presentó.

Prohibir no resolvería el problema

Para Fiestas, prohibir completamente la IA no es una solución sostenible. El uso de estas herramientas difícilmente desaparecerá porque una institución educativa establezca una restricción.

El desafío es enseñar a utilizarlas. La IA puede funcionar como tutor, generar ejercicios, formular preguntas, explicar errores y proporcionar retroalimentación. El problema aparece cuando deja de ser un apoyo y se convierte en el responsable de realizar la tarea.

Por ello, el especialista considera necesario establecer momentos en los que determinados aprendizajes fundamentales se desarrollen sin asistencia tecnológica. La escritura argumentativa, la comprensión lectora y la resolución de problemas requieren que el estudiante atraviese por etapas de esfuerzo cognitivo antes de recurrir a herramientas externas.

Brecha para el acceso a la tecnología

El Perú enfrenta, además, una dificultad estructural: no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de acceder a la tecnología.

Según la información proporcionada por Fiestas, el Ministerio de Educación reporta que de aproximadamente 55.000 colegios del país, unos 15.260 cuentan con algún tipo de cobertura de internet, equivalente al 27%. El Gobierno proyecta cerrar esa brecha hacia 2028.

Esto implica que la discusión sobre IA no ocurre en condiciones iguales para todos. Hay colegios en los que la tecnología puede utilizarse con docentes capacitados, conectividad y acompañamiento familiar, mientras que otros todavía enfrentan problemas básicos de acceso a internet.

La desigualdad puede reproducirse incluso cuando existe conectividad. Un colegio puede tener acceso a una herramienta de IA, pero carecer de una estrategia pedagógica para enseñar a utilizarla, proteger los datos de los menores, verificar la información o establecer qué tareas deben realizarse sin asistencia.

Falta de capacitación en docentes

Para Fiestas, el problema central no es aprender a utilizar una determinada plataforma. Las herramientas cambian rápidamente. El verdadero desafío está en formar docentes capaces de decidir cuándo la IA ayuda al aprendizaje y cuándo lo reemplaza.

El país cuenta con iniciativas y normas para regular el uso de inteligencia artificial. La Ley 31814 y su reglamento, el Decreto Supremo 115-2025-PCM, incorporan a la educación dentro de los sectores de riesgo alto. También existen programas piloto y experiencias de incorporación de IA en instituciones educativas.

Sin embargo, el especialista advierte que gran parte de estas iniciativas se concentra en el uso de IA por parte del docente y todavía existe una deuda con la alfabetización en inteligencia artificial de los propios estudiantes.

El riesgo, sostiene, es que la tecnología termine ampliando las desigualdades educativas: allí donde existen conectividad, docentes preparados y acompañamiento, puede acelerar el aprendizaje; donde faltan estas condiciones, puede convertirse en un atajo que sustituya el esfuerzo sin generar conocimiento.

¿Una generación dependiente de la IA?

Los escolares ya utilizan herramientas de inteligencia artificial. El reto para el sistema educativo no consiste en impedir que tengan acceso, sino en evitar que desarrollen una dependencia que les impida pensar sin ellas.

Kcomt advierte que existe un riesgo real de que los estudiantes deleguen progresivamente actividades que deberían desarrollar por sí mismos. El resultado podría ser una generación capaz de obtener respuestas con rapidez, pero con mayores dificultades para comprender, argumentar, verificar y resolver problemas de manera autónoma.

Los resultados de PISA no permiten afirmar que esto ya esté ocurriendo por efecto de la IA. Pero sí muestran que existe una urgencia para fortalecer las habilidades que la tecnología puede sustituir con mayor facilidad.

La inteligencia artificial puede escribir, resumir, calcular y responder. Lo que la escuela debe asegurar es que el estudiante comprenda, cuestione, interprete, argumente y tome decisiones.

El verdadero desafío no será formar alumnos que compitan con la IA en velocidad. Será formar jóvenes capaces de saber cuándo confiar en ella, cuándo cuestionarla y, sobre todo, cuándo apagarla para pensar por sí mismos.