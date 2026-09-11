Es falso que el GORE de Lambayeque haya ejecutado solo S/350 millones en lo que va de 2026

Durante una entrevista en Radio Fuego, el candidato a gobernador regional por el partido Fuerza Popular, Rolando Barboza Díaz, cuestionó el nivel de avance de ejecución presupuestal del actual Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque y dijo: “A las justas se ha ejecutado S/ 350 millones este año, y no vamos a llegar a ejecutar el resto del presupuesto”.

GORE Lambayeque tiene un avance del 60.9% en ejecución presupuestal

PerúCheck revisó el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizado a septiembre de 2026. De acuerdo con lo observado, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del GORE Lambayeque asciende a S/2,705 millones.

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De este monto, se ha ejecutado un total de S/ 1,647 millones, lo que representa un 60.9% de avance porcentual general. El monto ejecutado a la fecha es 370% superior al mencionado por el candidato Barboza.

Además, si se analiza de manera exclusiva el rubro de proyectos, el PIM es de S/ 756.8 millones, y se registra un devengado de S/ 378.7 millones, lo que equivale a un 50% de avance. Esta cifra se acerca a la mencionada por Barboza, pero en su afirmación el candidato no se refirió específicamente al presupuesto de proyectos.

¿Cómo se está manejando el presupuesto ante el Fenómeno El Niño?

Al examinar la ejecución orientada a la reducción de riesgos y atención de emergencias —categorías presupuestales clave frente a eventos como el Fenómeno El Niño—, el portal del MEF muestra partidas específicas dentro del rubro de proyectos de Lambayeque.

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: en esta categoría, Lambayeque cuenta con un PIM de S/ 2 millones, y registra un gasto de S/ 570,108 (27.9% de avance). Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario: al ser un componente vital para la infraestructura de riego y contención ante crecidas o sequías, la región dispone de un PIM de S/ 225.4 millones, con un devengado de S/ 105.8 millones (46.9% de avance).

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PerúCheck trató de comunicarse con el candidato Rolando Barboza, pero hasta el cierre de este informe no respondió mensajes ni llamadas.

Conclusión

Las cifras oficiales del MEF demuestran que el Gobierno Regional de Lambayeque supera los S/ 1,640 millones en gasto devengado total (representando un avance del 60.9%) y los S/ 378 millones específicamente en la ejecución de proyectos, rebatiendo la premisa de que apenas se habrían ejecutado S/ 350 millones en el periodo actual. Por esa razón, PerúCheck califica como falsa la afirmación de Rolando Barboza Díaz, candidato de Fuerza Popular al Gobierno Regional de Lambayeque.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.