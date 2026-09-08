Said Palao dedica mensaje a Alejandra Baigorria en medio de su pelea contra fans que lo llaman "mantenido": “Celebro la suerte de tenerte”

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Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria durante la celebración por sus 38 años con un exclusivo regalo. El exchico reality eligió una cartera Lady Dior, valorizada en aproximadamente 4.000 dólares, para agasajar a su esposa durante el viaje que ambos realizaron a Tokio, Japón. Además del costoso detalle, el integrante de ‘Esto es guerra’ le dedicó un extenso mensaje a través de Instagram, en el que recordó parte de la historia que ha construido junto a la empresaria.

Alejandra Baigorria llegó a Japón para celebrar su cumpleaños este 8 de septiembre en compañía de Said Palao, su hermano Sergio y el gerente general de su empresa. Desde el país asiático, la empresaria mostró a sus seguidores algunos momentos de su recorrido y las actividades que realizó durante su estadía, entre ellas la cena que compartió con sus acompañantes para conmemorar esta fecha especial.

La celebración se desarrolló durante la noche y estuvo acompañada de música, comida y personas cercanas a la pareja. En las imágenes que Said Palao publicó en sus redes sociales se pudo observar también el momento en que entregó el regalo a su esposa. Se trataba de una Lady Dior negra, uno de los modelos más reconocidos de la firma francesa Dior.

El obsequio tendría un valor cercano a los 4.000 dólares y pasó a formar parte de la colección de accesorios de lujo de Alejandra Baigorria. La empresaria no ocultó su emoción al recibir la cartera y compartió con su esposo el momento de la entrega durante la celebración de su cumpleaños.

Alejandra Baigorria feliz con su cartera

Junto con las fotografías de la cena y de distintos momentos de su viaje por Tokio, Said Palao publicó un mensaje dedicado a Alejandra Baigorria. El modelo destacó el tiempo que llevan juntos y expresó su deseo de continuar compartiendo con ella nuevas experiencias, viajes y momentos importantes.

“Hoy celebro tu vida, pero también celebro la suerte que tengo de tenerte como mi esposa, mi compañera y esa persona con la que sigo queriendo vivir y descubrir tantas cosas”, escribió Palao en su cuenta de Instagram.

El mensaje continuó con una declaración de amor y buenos deseos para la empresaria por su nueva vuelta al sol. “Que sigamos sumando historias, viajes, risas y muchos cumpleaños más juntos. Te amo. Felices 38, mi amor”, añadió el integrante de ‘Esto es guerra’ junto a las fotografías de la celebración.

En otra de las imágenes difundidas se observa a Alejandra Baigorria sosteniendo la cartera negra que recibió como regalo, mientras permanece junto a la caja de Dior utilizada para presentar el exclusivo accesorio. El detalle se convirtió en uno de los momentos que marcó la celebración de la empresaria en la capital japonesa.

Alejandra Baigorria respondió a las críticas por su viaje con Said Palao

El viaje de cumpleaños de Alejandra Baigorria no estuvo exento de cuestionamientos en redes sociales. Algunos usuarios dirigieron sus críticas hacia la presencia de Said Palao, el hermano de la empresaria y el gerente general de su compañía durante el recorrido por Japón. Otros comentarios estuvieron relacionados con los gastos que implicaría la celebración y la manera en que la pareja administra su economía.

Parte de estos mensajes fue expuesta en el programa de Magaly Medina, donde se difundieron comentarios de usuarios que cuestionaban la presencia de Said Palao en el viaje. “Said bailando para que viaje gratis” y “Jaja, Said, todo por un viaje” fueron algunas de las frases que circularon en redes sociales.

Las críticas también apuntaron directamente a la situación económica de la pareja. Algunos usuarios aseguraron que Alejandra Baigorria sería quien asumiría los gastos de su esposo y que, por ello, Said Palao estaría beneficiándose de la relación. Ante estos cuestionamientos, la empresaria decidió responder públicamente y rechazó que exista algún tipo de dependencia económica.

“¿A quién le consta que yo mantengo a alguien? No, jo. Solo porque una señora lo dice en su programa sin pruebas. Ya todos son sus borreguitos. Ya, pues, ya cansan de verdad”, escribió Baigorria, en una respuesta que fue difundida por ATV.

La empresaria también arremetió contra quienes, según señaló, repiten las opiniones expresadas en televisión sin contar con información que las respalde. “Hablan por la boca de la bruja y porque tiene odio dentro de ustedes. Ya déjenme en paz”, respondió en otra de sus publicaciones.

De esta manera, mientras Alejandra Baigorria celebra sus 38 años junto a Said Palao en Japón y recibe de su esposo una exclusiva cartera Lady Dior, la pareja continúa generando comentarios en redes sociales por la manera en que lleva su relación y administra sus gastos.