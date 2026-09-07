Ignacio Buse conmueve con mensaje de despedida al padre de Gastón Acurio: "Serás eterno, abuelito"

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Ignacio Buse Acurio, tenista peruano y sobrino del reconocido chef Gastón Acurio, expresó su pesar por el fallecimiento de su abuelo, Gastón Acurio Velarde, ocurrido el lunes 7 de septiembre. El joven deportista comentó la publicación con la que su tío confirmó la partida del exsenador y fundador de Acción Popular, y le dedicó unas sentidas palabras.

La despedida del joven de 22 años se sumó a los mensajes de condolencias que distintas figuras peruanas enviaron a la familia Acurio. Entre ellos estuvieron el chef Virgilio Martínez, el cantante Gian Marco y el actor Gonzalo Torres, quienes destacaron la calidad humana y trayectoria del patriarca de la familia.

Mensaje del sobrino de Gastón Acurio. Foto: Instagram

Ignacio Buse despide a su abuelo tras la muerte de Gastón Acurio Velarde

Gastón Acurio Jaramillo comunicó el fallecimiento de su padre mediante un emotivo video compuesto por fotografías familiares que compartió en su cuenta de Instagram. La noticia generó diversas muestras de solidaridad hacia el reconocido chef y su familia.

Entre los mensajes destacó el de Ignacio Buse, nieto de Acurio Velarde, quien recordó a su abuelo con una breve pero emotiva frase: "Siempre llevaremos una parte de él con nosotros. Serás eterno, abuelito".

El vínculo entre Ignacio Buse y Gastón Acurio

Además de compartir un vínculo familiar con Gastón Acurio, Ignacio Buse también tuvo desde pequeño una estrecha relación con la gastronomía. Según contó su madre, María Beatriz Acurio, el joven llegó a soñar con convertirse en chef antes de encontrar su verdadera vocación en el tenis.

"Él le gustaba mucho la comida; hasta el día de hoy, es uno de sus mayores placeres. Entonces, nosotros íbamos a comer por aquí, por allá, por 'Gastón' y él me decía que quería ser chef", relató María Beatriz en una entrevista telefónica para 'Reporte semanal'.

Sin embargo, su madre le explicó los sacrificios que implicaba dedicarse profesionalmente a la cocina. "Tienes que levantarte a las 3 o 5 de la mañana, ir al mercado, elegir los insumos, ir a la cocina y preparar todo. Es muy, muy sacrificado", contó. Poco a poco, Ignacio Buse dejó atrás ese primer sueño para dedicarse al tenis, disciplina en la que alcanzó uno de sus mayores logros al conquistar el ATP 500 de Hamburgo en mayo de este año.