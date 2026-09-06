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La relación entre Christian Cueva y Pamela López volvió a quedar bajo el foco público, esta vez por una situación que habría involucrado directamente a una de sus hijas. La empresaria decidió contar un episodio familiar que, según su versión, ocurrió cuando la menor recurrió a su padre para pedirle que le comprara comida.

El relato apareció en medio de una conversación sobre las responsabilidades que ambos mantienen respecto de sus hijos. La popular 'KittyPam' no solo cuestionó la respuesta que atribuyó al futbolista, sino que también expresó el malestar que le provoca tener que hacer públicos asuntos que involucran a los menores.

Una respuesta que López decidió hacer pública

Durante su participación en 'Q' Bochinche', Pamela López explicó que una de sus hijas se comunicó con Cueva para solicitarle comida. Lo que siguió, según la empresaria, terminó por convertirse en un motivo de preocupación para ella.

La influencer dejó claro que hablar sobre este tipo de situaciones no le resulta cómodo y reconoció el impacto emocional que le produce revelar detalles de la relación de sus hijos con su padre. “Me apena tener que decirlo, es inevitable no sentir impotencia”, manifestó.

La declaración antecedió al relato de la conversación que, según afirmó, habría mantenido la menor con el futbolista, pareja de Pamela Franco. López optó por reproducir ante las cámaras la respuesta que atribuyó al padre de sus hijos. De acuerdo con la versión de la empresaria, ‘Aladino’ habría respondido a la solicitud de la menor con una referencia al dinero que entrega como pensión. López sostuvo que el futbolista le habría indicado que debía recurrir a ella para cubrir el gasto.

“Yo te paso una pensión, pídele a tu mamá que te que de ahí te pague porque tu mamá me denunció y yo te paso una pensión. Que tu mamá te compre… Chicos, no tengo dinero. Esta semana no, la otra lo resolvemos”, contó.

La frase que López atribuyó a Cueva incluye además una mención directa a la denuncia que ella presentó contra él. Ese detalle fue precisamente uno de los aspectos que la empresaria puso sobre la mesa al exponer públicamente el episodio. La conductora del espacio también trasladó la situación a Mariella Zanetti. Le preguntó qué habría hecho si su hija le solicitaba comida en circunstancias similares. La actriz respondió que habría atendido el pedido.