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Cindy Marino presentó una denuncia contra Ricardo Alonso Miñán, padre de su última hija, por una presunta agresión física y daños en su vivienda. Según su declaración ante la Policía, el incidente ocurrió el 22 de agosto, cuando el hombre habría llegado a su domicilio en aparente estado de ebriedad y habría intentado ingresar al dormitorio donde se encontraba la menor.

De acuerdo con el parte policial citado en el programa 'Arriba mi gente', la exintegrante de programas cómicos, relató que se negó a permitirle el ingreso para proteger a su hija. Ante la actitud que describió como agresiva, la actriz cómica aseguró que colocó sus manos para defenderse. Según su testimonio, su expareja rompió la puerta del dormitorio a patadas, ingresó al ambiente y le propinó un golpe en la cabeza.

"Tratando de mantener la calma": Cindy Marino se pronuncia tras denunciar agresión

La denuncia señala que, después de ingresar a la habitación, Ricardo Miñán se habría quitado la correa y golpeado a Cindy Marino en distintas partes del cuerpo. La denunciante también afirmó que el hombre tomó una caja de relojes de aproximadamente 30 centímetros por 20 centímetros y la lanzó contra ella y su menor hija.

El relato también incluye un segundo episodio registrado el 30 de agosto. Según la actriz cómica, el empresario habría intentado agredirla nuevamente y comenzó a destrozar la habitación de su hija. El parte policial indica que habría roto un televisor y posteriormente se dirigió a la sala, donde habría dañado otro televisor y otros objetos.

Entre los bienes afectados, la denunciante mencionó además sus lentes de medida. Todos estos hechos forman parte de la declaración presentada ante las autoridades y corresponden a la versión de Cindy Marino sobre lo ocurrido.

"Tratando de mantener la calma": Cindy Marino se pronuncia tras denunciar agresión

Tras dar a conocer su denuncia, Cindy Marino aseguró que atraviesa un momento complicado mientras realiza distintos trámites relacionados con el caso. La actriz cómica evitó profundizar públicamente en los detalles y manifestó que está intentando conservar la tranquilidad.

"Estoy en correteos con varios trámites, en verdad, tratando de mantener un poco la calma", declaró Cindy al ser consultada sobre su situación.



