La guerra en Irán encarece la canasta del peruano

Las guerras no tienen fronteras económicas. Lo aprendimos con la invasión rusa a Ucrania en 2022, cuando el corte del suministro de trigo y girasol disparó los precios de los alimentos en todo el mundo y las familias más pobres de América Latina pagaron más por el pan sin haber tenido nada que ver con ese conflicto.

Lo estamos aprendiendo de nuevo con el enfrentamiento entre Washington y Teherán en el Golfo Pérsico. La restricción al paso de buques en el Estrecho de Ormuz ha generado que el valor del crudo suba en los mercados internacionales y esa escalada llega hasta los mercados peruanos.

En otras palabras, las decisiones del presidente Donald Trump sí tienen consecuencias para los peruanos.

El conflicto lleva seis meses desde que los bombardeos estadounidenses e israelíes llevaron a Teherán a cerrar parcialmente ese paso marítimo, por donde antes transitaba una quinta parte del petróleo mundial. Según reportes, el valor del crudo se incrementó más del 32% respecto al año anterior y llegó a casi 94 dólares por barril en agosto.

El tema es que cuando el precios del hidrocarburo sube en los mercados globales, el diésel que usan los camiones peruanos para transportar alimentos desde las regiones productoras hasta Lima se encarece también. Y cuando el flete sube, el precio de la papa, el tomate y el choclo en los mercados mayoristas sube con él.

De acuerdo con un reporte del Ministerio de Agricultura la canasta representativa de productos básicos registró un incremento del 32% en los mercados mayoristas de Lima entre junio y agosto de 2026.

Por ello resulta urgente que el Estado proteja a los ciudadanos más vulnerables ante las consecuencias de estos shocks externos negativos. Una familia que destina la mayor parte de su ingreso a alimentarse no tiene cómo absorber un alza del 32% en los víveres básicos, y esto puede empeorar la calidad de vida de los peruanos con menos recursos.