HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Cindy Marino confiesa que está soltera desde hace un año y revela el motivo: "Mi paz mental no es negociable"

Cindy Marino reveló que está soltera desde hace un año tras separarse del padre de su segunda hija. La modelo aseguró que priorizó su tranquilidad emocional.

Cindy Marino tuvo su última participación en TV en 'Humor recargado'. Foto: Facebook
Cindy Marino tuvo su última participación en TV en 'Humor recargado'. Foto: Facebook

Cindy Marino sorprendió al confirmar que se encuentra soltera desde hace un año. La modelo y figura pública explicó que tomó la decisión de separarse del padre de su segunda hija tras evaluar diversos aspectos personales, priorizando su estabilidad emocional y el bienestar de su familia.

En declaraciones recientes, Cindy Marino aclaró que la ruptura se dio en buenos términos y descartó cualquier episodio de infidelidad. “Mi paz mental no es negociable”, sostuvo, dejando en claro que su determinación respondió a una reflexión profunda sobre su vida y su rol como madre.

PUEDES VER: Lucy Bacigalupo expone conflicto con Paola Ruiz tras su salida de ‘Humor recargado’: 'El respeto no es negociable'

lr.pe

Cindy Marino confiesa soltería

La modelo Cindy fue directa al hablar sobre su situación sentimental. “Sí, hace un año me separé del padre de mi segunda hija”, afirmó. Según explicó, la decisión no estuvo vinculada a terceros ni a conflictos públicos, sino a una evaluación personal que la llevó a priorizar su tranquilidad.

“Fue en buenos términos, no hubo infidelidad. Lo hice al evaluar muchas cosas, porque mi paz mental no es negociable. Lo hice pensando en mí y en mi hija”, declaró. De esta manera, Cindy Marino soltera reafirma que su ruptura no estuvo marcada por escándalos, sino por un proceso interno orientado a su bienestar.

Consultada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, respondió que actualmente no tiene pretendientes. “Todo tranquilo”, comentó, aunque dejó claro que no ha cerrado las puertas al amor. “Al contrario, creo en el amor”, añadió.

PUEDES VER: Cindy Marino revela que ganaba menos del salario mínimo en Bella Bella: 'Me sentía explotada, pero feliz'

lr.pe

La vez que Cindy presentó en público a su segundo bebé

En agosto pasado, Cindy Marino presentó públicamente a su segundo bebé durante un enlace con el programa ‘América hoy’. En esa oportunidad, compartió detalles de su embarazo y explicó por qué no planea volver a ser madre.

Durante la conversación, la conductora Ethel Pozo le preguntó si consideraba tener más hijos. La respuesta fue categórica: “Aquí ya cierro la fábrica porque la cierro, no hay manera de volver a embarazarme”. La modelo explicó que los cambios hormonales y las exigencias físicas hicieron que esta etapa fuera más compleja que la anterior, aunque aseguró haber disfrutado el proceso.

“Me he estado preparando para el tema de la lactancia, igual está un poco complicado”, expresó mientras su bebé lloraba durante la entrevista.

Notas relacionadas
Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

LEER MÁS
Actriz cómica Cindy Marino denuncia al padre de su hija por agresión: "Estoy haciendo lo que corresponde como mujer"

Actriz cómica Cindy Marino denuncia al padre de su hija por agresión: "Estoy haciendo lo que corresponde como mujer"

LEER MÁS
Lucy Bacigalupo expone conflicto con Paola Ruiz tras su salida de ‘Humor recargado’: “El respeto no es negociable”

Lucy Bacigalupo expone conflicto con Paola Ruiz tras su salida de ‘Humor recargado’: “El respeto no es negociable”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

LEER MÁS
Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

LEER MÁS
Nicola Porcella quiso besar en broma a exfutbolista mexicano Aldo de Nigris y este casi lo agrede en careo del Ring Royal Fight

Nicola Porcella quiso besar en broma a exfutbolista mexicano Aldo de Nigris y este casi lo agrede en careo del Ring Royal Fight

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

Espectáculos

Nicola Porcella quiso besar en broma a exfutbolista mexicano Aldo de Nigris y este casi lo agrede en careo del Ring Royal Fight

Angie Arizaga llena de halagos a Jota Benz tras reflexionar sobre su pasado romance con Nicola Porcella: “Él era todo lo que buscaba”

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025