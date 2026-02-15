Cindy Marino sorprendió al confirmar que se encuentra soltera desde hace un año. La modelo y figura pública explicó que tomó la decisión de separarse del padre de su segunda hija tras evaluar diversos aspectos personales, priorizando su estabilidad emocional y el bienestar de su familia.

En declaraciones recientes, Cindy Marino aclaró que la ruptura se dio en buenos términos y descartó cualquier episodio de infidelidad. “Mi paz mental no es negociable”, sostuvo, dejando en claro que su determinación respondió a una reflexión profunda sobre su vida y su rol como madre.

Cindy Marino confiesa soltería

La modelo Cindy fue directa al hablar sobre su situación sentimental. “Sí, hace un año me separé del padre de mi segunda hija”, afirmó. Según explicó, la decisión no estuvo vinculada a terceros ni a conflictos públicos, sino a una evaluación personal que la llevó a priorizar su tranquilidad.

“Fue en buenos términos, no hubo infidelidad. Lo hice al evaluar muchas cosas, porque mi paz mental no es negociable. Lo hice pensando en mí y en mi hija”, declaró. De esta manera, Cindy Marino soltera reafirma que su ruptura no estuvo marcada por escándalos, sino por un proceso interno orientado a su bienestar.

Consultada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, respondió que actualmente no tiene pretendientes. “Todo tranquilo”, comentó, aunque dejó claro que no ha cerrado las puertas al amor. “Al contrario, creo en el amor”, añadió.

La vez que Cindy presentó en público a su segundo bebé

En agosto pasado, Cindy Marino presentó públicamente a su segundo bebé durante un enlace con el programa ‘América hoy’. En esa oportunidad, compartió detalles de su embarazo y explicó por qué no planea volver a ser madre.

Durante la conversación, la conductora Ethel Pozo le preguntó si consideraba tener más hijos. La respuesta fue categórica: “Aquí ya cierro la fábrica porque la cierro, no hay manera de volver a embarazarme”. La modelo explicó que los cambios hormonales y las exigencias físicas hicieron que esta etapa fuera más compleja que la anterior, aunque aseguró haber disfrutado el proceso.

“Me he estado preparando para el tema de la lactancia, igual está un poco complicado”, expresó mientras su bebé lloraba durante la entrevista.