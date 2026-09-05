Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El fotógrafo Ángel Fernández, expareja de Yiddá Eslava, generó polémica al pedirle a la actriz que deje de hacer daño a otras personas, como lo hizo con él, y reveló, en el programa de Magaly Medina, que ella terminó la relación sin darle una buena justificación. Antes de que la artista peruana diera su descargo, una de sus amigas, Mayra, contó qué pasó entre ellos.

Mayra, gran amiga de Yiddá Eslava y parte de la producción de 'Sin más que decir', aseguró que la actriz tuvo buenas razones para terminar con Ángel Fernández. Asimismo, reveló que el fotógrafo tiene una deuda importante con ella.

Amiga de Yiddá Eslava responde a las declaraciones de Ángel Fernández

De acuerdo con Mayra, quien se encarga de manejar los shows de Yiddá Eslava, Ángel Fernández habría declarado para 'Magaly TV, la firme' con la intención de ganar notoriedad. Asimismo, contó que a pesar de que la actriz y el fotógrafo ya no están juntos desde hace meses, él sigue sin pagar la deuda.

“Esto no es de a gratis, ojo, ella no le termina por loca. Por qué no declara que le debe plata a Yiddá. Le debe 6000 soles. ¿Por qué no declara eso? No entiendo. Se llevó la cama y la tele que Yiddá compró cuando terminaron. Se quiso llevar la refri, pero dijimos: ‘la refri ya no’. No entiendo por qué se hace la víctima. Le debe plata encima”, manifestó el pasado viernes 4 de septiembre.

Por otro lado, la amiga de Eslava aseguró que el fotógrafo debería estar agradecido con Yiddá Eslava porque la actriz le dio trabajo en su empresa. “Yo le decía a ella: ‘tienes que ser con alguien que tenga el mismo ritmo que tú, que sea trabajador’”, indicó la joven, quien considera que Ángel Fernández está despechado y hasta contó que él quiere hacerse conocido, ya que tuvo intenciones de hacer casting para 'Esto es guerra'.