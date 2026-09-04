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Alejandra Baigorria se pronunció luego de que un informe de 'Magaly TV, la firme' mostró las condiciones de un albergue de mascotas ubicado en Chaclacayo. La denuncia incluyó imágenes y testimonios de vecinos que alertaron sobre la situación de perros y gatos rescatados en un predio de esa zona de Lima. Tras la emisión, su nombre apareció relacionado con el caso, situación que ella rechazó públicamente.

La empresaria aclaró que el refugio al que hizo referencia el programa conducido por Magaly Medina no es el mismo que ella impulsó. Según explicó, su albergue está ubicado en San Martín de Porres y negó conocer los problemas registrados en Chaclacayo.

Alejandra Baigorria responde tras denuncia por abandono de albergue en Chaclacayo

Residentes de la zona expresaron su preocupación por las condiciones del lugar y, durante el informe, algunas de ellas cuestionaron directamente a Alejandra Baigorria.

El caso también alcanzó a Sergio Baigorria, padre de la empresaria y alcalde mencionado durante la denuncia. Ante la repercusión que generó el reportaje, la 'Gringa de Gamarra' pidió que se determine por qué su nombre fue relacionado con el predio de Chaclacayo, pues aseguró que no tiene responsabilidad sobre ese espacio ni conocimiento previo de las dificultades expuestas en televisión.

"Habría que investigar por qué ellas están usando mi nombre si yo no tengo nada que ver ahí", manifestó la empresaria al referirse a las personas que aparecen vinculadas a la denuncia. Su declaración buscó marcar una diferencia entre el proyecto que ella apoyó y el establecimiento mostrado en el programa de Magaly Medina.

En ese contexto, la empresaria cuestionó que se le atribuyera una responsabilidad que, según afirmó, no le corresponde. "¿Yo soy política? ¿Yo tengo obligación de ayudar a todos los albergues de Lima? No", expresó durante su descargo, en referencia a los pedidos de explicaciones que aparecieron luego de la difusión del caso.

"No se han comunicado conmigo": la defensa de Alejandra Baigorria ante denuncia

Uno de los principales argumentos de Alejandra Baigorria fue que existen dos refugios diferentes y que el que ella apoyó no se encuentra en Chaclacayo. La empresaria precisó que su albergue está situado en San Martín de Porres, cerca del óvalo Naranjal, y aseguró que dicho espacio ya está culminado y reúne las condiciones necesarias para recibir a los animales.

Baigorria sostuvo, además, que antes de la emisión de la denuncia ninguna de las personas responsables del lugar se comunicó directamente con ella para solicitarle apoyo. Según explicó, de haber recibido una petición formal, habría evaluado la posibilidad de colaborar con el refugio.

"Si ellos me hubieran escrito a mí y me hubieran mandado un papel, una solicitud, me hubieran dicho ‘pucha, necesitamos’, con todo gusto", manifestó. La empresaria agregó que no recibió ningún documento ni comunicación previa relacionada con las necesidades del establecimiento de Chaclacayo.

"No me lo han mandado, no me han solicitado, no se han comunicado conmigo", enfatizó.



