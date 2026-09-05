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Ángel Fernández, expareja de Yiddá Eslava, sorprendió con sus declaraciones en 'Magaly TV, la firme'. El fotógrafo acusó a la actriz de ilusionarlo y luego terminar con él, sin darle una buena razón. En un inicio, la directora de cine manifestó que no iba a responderle; sin embargo, terminó revelando por qué se alejó de su exnovio.

Yiddá Eslava, quien estaría en una nueva relación, le mandó un audio a su amiga, donde manifiesta que lamenta mucho que Ángel Fernández no haya podido superar la ruptura. "Tú y yo sabemos las razones por las cuales yo terminé la relación y me sorprendió mucho toda esa situación", comentó la exparticipante de 'Combate'.

Yiddá Eslava expone a Ángel Fernández

En otro momento, Yiddá Eslava explica que nunca más intentó comunicarse con Ángel Fernández porque no era sano seguir conversando con él y porque tenían ideales muy diversos. "También decidí hacer contacto cero porque cuando tú terminas una relación, es porque a esa persona ya no la deseo en mi vida y no creo que se deba mantener un contacto con alguien con quien no coincides en pensamientos", se le escucha decir a la actriz en el audio que envió a una trabajadora de 'Sin más que decir' y que se emitió el viernes 4 de septiembre.

Asimismo, la ex de Julián Zucchi aseguró que está enfocada en sus shows, donde justamente le dice a su público la importancia de cerrar capítulos en la vida. "Ya yo aprendí. Eso no quiere decir que yo no haya cometido errores. Ya aprendí y no es lo que yo quiero para mí. Y él no era lo que yo quería para mí", agregó.

Como se recuerda, el fotógrafo se mostró afectado al recordar la separación con Yiddá Eslava y lanzó una contundente advertencia para las futuras parejas de la actriz. Según Ángel, ella debería permanecer soltera si actualmente se siente bien de esa manera.

"Si ella se siente tan bien estando soltera, que se mantenga soltera y que no haga daño a nadie más, ¿no? Que no ilusione a la gente. Por supuesto (me hizo daño). Ilusionar a una persona, de que las cosas van a estar bien, de que las cosas van a mejorar y después, de la nada, te terminan por tonterías o por cosas que tú piensas que se pueden arreglar", declaró el comunicador audiovisual al programa de Magaly Medina.