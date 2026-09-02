Perú avanza a los cuartos de final del Mundial de Comidas con su emblemático ceviche, a pesar de una campaña adversa, acumulando casi tres millones de votos. Foto: composición LR

Perú avanza a los cuartos de final del Mundial de Comidas con su emblemático ceviche, a pesar de una campaña adversa, acumulando casi tres millones de votos. Foto: composición LR

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Con casi tres millones de votos y pese a una campaña en contra impulsada por los mismos peruanos, el país clasificó a los cuartos de final del Mundial de Comidas con su extraordinario ceviche. En esta segunda etapa del concurso, el platillo nacional tendrá que competir contra el pepián de pollo de Guatemala, que dejó a México fuera de la competencia.

"Duelo espectacular el que tenemos por delante. El ceviche peruano y la Inca Kola vienen de ganar a Honduras y ha pasado de ronda el actual campeón. En frente, una de las sorpresas, Guatemala con el peián de pollo que ganó por muy poco a México, uno de los países más grandes que participaba en esta edición", comentó Ibai Llanos, el impulsor del Mundial de Comidas.

Ibai Llanos, quien prometió un mejor premio para este Mundial de comidas, manifestó que en esta oportunidad, el ceviche estará acompañado de su Inka Cola, mientras que el pepián de pollo concursa junto al quezalteca rosa de jamaica, una bebida alcohólica. "Solo el nombre da miedo. Te tomas dos de estos y estás volando en la luna", añadió.

PUEDES VER: Ibai Llanos hace mea culpa y promete mejorar el premio en el Mundial de comidas tras fuertes críticas por regalar solo una sartén a los peruanos

¿Cómo votar por el ceviche en el Mundial de Comidas?

Mediante sus redes sociales, Ibai Llanos reveló que desde este miércoles 2 de septiembre, los peruanos y los guatemaltecos podrán apoyar a sus platillos favoritos en el Mundial de comidas, donde además de Perú y Guatemala, siguen en competencia países como Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Conoce el paso a paso para votar:

Ingresar a la cuenta oficial de Ibai en Instagram o TikTok, pero desde el celular.

Buscar la publicación correspondiente al enfrentamiento entre Perú y Guatemala.

Participar en la encuesta disponible y seleccionar la opción de Perú, representada por el ceviche con Inka Kola.

En YouTube, el apoyo se realiza mediante el comentario de su cuenta oficial, al que los usuarios deben darle “Me gusta”.