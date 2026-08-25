Teletón 2026: el Perú se une este 11 y 12 de septiembre para alcanzar una nueva meta

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Este 11 y 12 de septiembre, el Perú volverá a encontrarse alrededor de una causa que durante más de cuatro décadas ha movilizado a ciudadanos, empresas, instituciones y voluntarios: hacer posible que más niñas, niños y adolescentes con discapacidad física, motora, condiciones del neurodesarrollo o autismo accedan a procesos de rehabilitación.

Bajo el mensaje “Teletón la hacemos todos”, la campaña 2026 busca alcanzar una meta de S/ 9,168,510, un sol más de lo recaudado el año pasado. Más que una cifra simbólica, el objetivo representa el reto de sostener y ampliar el acceso a servicios especializados de rehabilitación durante los próximos meses.

Y para sumarse no es necesario esperar a los días centrales. Las donaciones ya están abiertas. Los peruanos pueden aportar desde ahora mediante Yape al 989 361 677 o hacerlo directamente en las cajas de plazaVea, Vivanda, Mass, Makro y Promart. También pueden conocer los demás canales de donación disponibles en teleton.pe.

Una movilización que se convierte en rehabilitación

La Fundación Teletón Perú es la organización autónoma que articula esta movilización nacional y canaliza los recursos recaudados para financiar procesos de rehabilitación integral.

Su modelo funciona de la mano de aliados médicos especializados, entre ellos las Clínicas San Juan de Dios de Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura e Iquitos. A través de los fondos recaudados, Teletón financia al 100 % becas de rehabilitación para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, haciendo posible que accedan y den continuidad a sus terapias.

Las donaciones permiten financiar evaluaciones médicas y diferentes especialidades terapéuticas, entre ellas fisioterapia, hidroterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de aprendizaje, psicomotricidad, terapia sensorial, psicología, terapia física funcional y rehabilitación neurológica, entre otros servicios.

El objetivo va más allá de una terapia específica. Cada proceso busca desarrollar capacidades físicas y funcionales, favorecer una mayor autonomía y generar mejores condiciones para que niñas y niños puedan integrarse a la escuela, participar en su comunidad y acceder a nuevas oportunidades.

El impacto detrás de cada aporte

Durante 2025, los recursos obtenidos en la campaña anterior permitieron realizar 128,826 atenciones de rehabilitación y beneficiar a 732 niñas y niños en seis regiones del país: Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura e Iquitos.

A su vez, los S/ 9,168,509 recaudados en la Teletón 2025 permitirán ampliar ese impacto durante 2026. La Fundación proyecta alcanzar más de 180,000 atenciones de rehabilitación para más de 1,000 niñas y niños, lo que supondría un crecimiento importante en la cobertura.

Para Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú, este crecimiento demuestra por qué la participación ciudadana continúa siendo fundamental.

“La Teletón no se resume en dos días de televisión. Cada aporte se convierte durante todo el año en rehabilitación y en oportunidades concretas para niñas, niños y sus familias. Este 2026 tenemos el reto de llegar a S/ 9,168,510 y seguir ampliando nuestro impacto. Cuando decimos que la Teletón la hacemos todos, hablamos justamente de eso: de ciudadanos, empresas, voluntarios, instituciones y medios que deciden ser parte de una misma causa”, señala León.

La participación de las personas es, precisamente, uno de los pilares del modelo. De acuerdo con Fundación Teletón Perú, alrededor del 70% de la recaudación proviene de la donación ciudadana, mientras que el 30% corresponde al aporte de empresas. A esta movilización se suman además más de 800 voluntarios a nivel nacional.

Transparencia para mantener la confianza

La gestión transparente de los recursos es también una parte central del trabajo institucional de Fundación Teletón Perú. Los fondos recaudados son administrados a través de un fideicomiso a cargo de La Fiduciaria y la gestión cuenta con la auditoría externa independiente de PwC, fortaleciendo los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas sobre los aportes recibidos.

La organización busca así que quienes realizan una donación puedan conocer no solo cuánto se recauda, sino también en qué se transforma ese aporte: tratamientos especializados, continuidad de los procesos de rehabilitación y mayores oportunidades para las niñas, niños y familias que los necesitan.

Con la cuenta regresiva en marcha, el llamado de la campaña es a no esperar hasta el último momento.

Este 11 y 12 de septiembre, la meta es S/ 9,168,510. Pero la Teletón ya empezó.

Quienes quieran sumarse pueden donar desde ahora por Yape al 989 361 677 o hacerlo en las cajas de plazaVea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, además de acceder a otros canales de donación disponibles en teleton.pe.

Porque cada aporte, sin importar su tamaño, puede convertirse en un nuevo avance, una nueva posibilidad y una oportunidad para que más niñas y niños sigan construyendo un futuro con mayor autonomía y esperanza.

Teletón 2026. La hacemos todos.

Más información y todos los canales de donación en teleton.pe.

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