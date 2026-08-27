Pocos lo saben: esto se escondía debajo del Santuario de Santa Rosa de Lima desde hace casi 500 años

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Un nuevo hallazgo arqueológico salió a la luz debajo del Santuario de Santa Rosa de Lima, en pleno Centro Histórico. Los vestigios corresponden a la antigua iglesia y Hospital del Espíritu Santo, un espacio que funcionó desde 1575 y permaneció oculto durante siglos bajo piedras y escombros.

La Municipalidad de Lima, a través de Prolima, presentó los restos encontrados durante los trabajos de investigación y puesta en valor, a pocos días del feriado por Santa Rosa de Lima. El lugar se incorporará al circuito turístico de la capital y permitirá a los visitantes conocer qué existió allí antes de la construcción del templo que cada 30 de agosto recibe a miles de devotos.

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¿Qué escondía el subsuelo del santuario?

Entre los principales descubrimientos figura parte del antiguo Hospital del Espíritu Santo, fundado por el comerciante griego Miguel de Acosta y autorizado durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. El establecimiento abrió sus puertas el 23 de mayo de 1575 para atender a marinos, pilotos y trabajadores vinculados a las actividades navales.

Con el tiempo, el hospital amplió su atención a otros sectores de la sociedad virreinal y funcionó hasta los primeros años de la República. Luego, sus actividades se trasladaron al Hospital de Bellavista, en el Callao.

Los arqueólogos también identificaron el ingreso de la antigua iglesia del Espíritu Santo, formada por dos muros de piedra, ladrillo y adobe unidos con calicanto. Debajo de un piso de ladrillos pasteleros encontraron diversos contextos funerarios, algunos dentro de estructuras rectangulares similares a nichos y otros directamente en el terreno.

La intervención permitió recuperar, además, azulejos valencianos del siglo XVIII de 21 por 21 centímetros, decorados con motivos vegetales. Estas piezas revelan parte de las características que tuvo el antiguo inmueble y sus diferentes etapas de ocupación.

Santa Rosa de Lima

La extraña flor hecha con huesos

Uno de los elementos más curiosos apareció en la zona que correspondía al ingreso del antiguo hospital: un gran piso empedrado con el diseño de una flor de seis pétalos dentro de un círculo. Las puntas de cada pétalo fueron elaboradas con restos óseos de animales, una particularidad que convierte a esta estructura en uno de los principales atractivos del descubrimiento.

El antiguo conjunto también cumplió otras funciones durante sus casi cinco siglos de historia. En el Virreinato albergó cátedras de matemática, pilotaje y cosmografía. Más adelante, sus ambientes acogieron al Colegio de Educandas del Espíritu Santo Madama Nussard, al Museo Nacional y a la Escuela Nacional de Ingenieros.

Prolima ejecuta labores de conservación sobre el piso empedrado, los muros de ladrillo y adobe y los restos de pintura mural. La entidad prevé integrar los vestigios al área del Santuario de Santa Rosa de Lima para que el público pueda observarlos durante su visita.

El espacio se ubica en la primera cuadra de la avenida Tacna. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó que el hallazgo tiene casi 500 años y corresponde a uno de los hospitales de la época virreinal. Por su parte, el gerente de Prolima, Luis Martín Bogdanovich, señaló que este descubrimiento se suma a los atractivos turísticos de Lima y aporta a la memoria e identidad de la ciudad. Los visitantes del santuario podrán acercarse al lugar y conocer estos restos arqueológicos este miércoles.