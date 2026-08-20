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Curwen lapida a Magaly Medina y le dice de todo al recordarle entrevista con Keiko Fujimori: "Prefiero ser cachudo a ser un sobón"

¡No se quedó callado! Curwen decidió responderle con todo ante Magaly Medina y no se amilanó. El streamer respondió a la conductora y la tildó de sobona por una pasada entrevista a Keiko Fujimori.

Curwen confronta a Magaly Medina tras ampay de Carla Campos Salazar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Curwen confronta a Magaly Medina tras ampay de Carla Campos Salazar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El enfrentamiento entre Curwen y Magaly Medina sumó un nuevo capítulo luego de que la conductora de televisión dedicara parte de su programa del martes a cuestionar al comunicador. El streamer respondió después de que la figura de ATV difundiera un ampay relacionado con su novia, Carla Campos. Ante ello, el creador de contenido respondió con dureza y defendió su trabajo de análisis y crítica política.

Víctor Caballero sostuvo que las críticas de la presentadora no se limitaron a la difusión del material sobre su vida sentimental, sino que también buscaron desacreditar su trabajo periodístico. Para sustentar su posición, recurrió a videos de archivo en los que Medina aparece junto a Keiko Fujimori durante una campaña electoral y cuestionó la actitud que, según señaló, tuvo la conductora en aquella ocasión.

PUEDES VER: Curwen cancela su boda con su novia Carla Campos Salazar tras ampay: "Estoy sumamente afectado"

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Curwen cuestiona a Magaly Medina y le recuerda entrevista con Keiko Fujimori

Durante su respuesta, Curwen cuestionó que Magaly Medina no solo difundiera el ampay de Carla Campos, sino que además intentara minimizar el contenido político que desarrolla en sus plataformas. El streamer interpretó estas críticas como una estrategia destinada a afectar su credibilidad y su trabajo en Brutalidad Política.

En ese contexto, el comunicador recordó imágenes de archivo de una entrevista de Medina a Keiko Fujimori. El conductor del podcast utilizó ese material para cuestionar la postura de la presentadora frente a los políticos y establecer un contraste con las críticas que recibió por su labor.

Su respuesta estuvo acompañada de una de sus frases más contundentes: "Prefiero ser cachudo, a ser sobón. Prefiero ser cornudo a ser tapete de políticos. Solamente para tener un poquito de poder".

Además, Curwen hizo referencia a la carpeta fiscal 364-2024, vinculada a una investigación por presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial. Mencionó este caso como parte de sus cuestionamientos contra Magaly Medina y planteó interrogantes sobre un posible favorecimiento a la conductora.

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"Si me sacas 500 reportajes, yo te saco 501": la contundente frase de Curwen contra Magaly Medina

Lejos de bajar el tono de la disputa, Curwen aseguró que continuará con 'Brutalidad Política' y desafió públicamente a Magaly Medina. El comunicador sostuvo que esperaba que el episodio relacionado con su vida sentimental terminara debilitando su presencia y su trabajo, pero afirmó que eso no ocurrió.

"Esperabas que me cayera, pero no lo lograste. 'Brutalidad Política' va seguir. Si me sacas 500 reportajes, yo te saco 501", manifestó el streamer durante su respuesta.

Curwen también elevó el tono de sus declaraciones y minimizó a la conductora de 'Magaly TV, la firme'. "Eres poca cosa, te crees tiburón bueno mordiste a otro tiburón. Estoy más indestructible que nunca", sentenció.

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