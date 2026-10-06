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Actor Marco Zunino conmueve al revelar que superó el cáncer tras 2 años de lucha y celebra el fin de su tratamiento: "Todo limpio"

Marco Zunino confirmó que terminó su inmunoterapia contra el cáncer de vejiga y que sus últimos resultados médicos fueron favorables. El actor continuará con chequeos tras cerrar esta etapa.

Marco Zunino comunicó importante avance en su tratamiento contra el cáncer mediante redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Marco Zunino comunicó importante avance en su tratamiento contra el cáncer mediante redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Marco Zunino recibió una noticia alentadora tras finalizar el tratamiento que siguió contra el cáncer de vejiga. El actor confirmó que completó su última sesión de inmunoterapia y que sus resultados médicos salieron limpios, aunque continuará con controles.

El intérprete compartió la noticia con sus seguidores y expresó su felicidad por cerrar esta etapa. Su diagnóstico fue revelado públicamente en noviembre de 2024, cuando contó que padecía cáncer de vejiga en etapa 1 y que había tenido que someterse a una intervención quirúrgica.

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Marco Zunino anuncia fin de su tratamiento para el cáncer de vejiga

Marco Zunino informó que el último viernes recibió su sesión final de inmunoterapia, tratamiento que inició luego de ser diagnosticado con cáncer de vejiga. Tras conocer sus resultados, decidió comunicar la noticia y agradecer el respaldo recibido durante este proceso.

"Este viernes fue mi última inmunoterapia por el cáncer de vejiga que tuve. Todo limpio. Seguiremos con chequeos, pero hemos terminado esta etapa contento y agradecido", escribió el actor en sus redes sociales.

La publicación generó numerosas muestras de cariño. Aunque terminó esta fase del tratamiento, el artista precisó que deberá continuar con sus chequeos médicos para realizar el seguimiento correspondiente.

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¿Cómo vivió Marco Zunino su diagnóstico de cáncer de vejiga?

Marco Zunino ya había enfrentado un diagnóstico de cáncer de piel en 2018. Años después, en 2024, recibió la noticia de que tenía cáncer de vejiga, situación que implicó una intervención quirúrgica y posteriormente un tratamiento de inmunoterapia.

En julio de 2025, durante el programa 'Esta noche' con la Chola Chabuca, el actor habló sobre cómo afrontó este periodo y agradeció el apoyo de sus amigos, entre ellos Denisse Dibós, Almendra Gomelsky y Katia Condos, a quienes considera su "segunda familia".

Zunino explicó que suele ser una persona reservada y que incluso intentaba evitar que sus amigos se preocuparan por él. "Soy de las personas que no les gusta molestar a nadie, soy bastante cerrado. Me llamaban y yo decía ‘No vengan, estoy bien’ porque no quiero molestar", contó.

Tras finalizar su inmunoterapia y recibir resultados médicos favorables, el actor continuará con sus controles mientras deja atrás una etapa marcada por su lucha contra la enfermedad.

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