Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
Política

Jairo Vélez: el verdadero nivel de Perú

La selección peruana ha recibido duras críticas, tras la última derrota ante su similar de Canadá, en un amistoso por fecha FIFA. El rendimiento de los dirigidos por Mano Menezes dejó mucho que desear, y fue superado ampliamente por los norteamericanos con un 2-0 en contra que quedó corto por lo visto en el campo de juego del Stade Saputo (Saputo Stadium) de la ciudad de Montreal, Canadá.

https://www.youtube.com/watch?v=LxPunFkZGJI

Perú y su última victoria ante Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=LxPunFkZGJI
Por
google iconLa República en Google

La selección peruana ha recibido duras críticas, tras la última derrota ante su similar de Canadá, en un amistoso por fecha FIFA. El rendimiento de los dirigidos por Mano Menezes dejó mucho que desear, y fue superado ampliamente por los norteamericanos con un 2-0 en contra que quedó corto por lo visto en el campo de juego del Stade Saputo (Saputo Stadium) de la ciudad de Montreal, Canadá.

Pese a ello, uno de los que mantiene cierta regularidad y quien, de hecho, marcó el gol del empate en el pasado encuentro de preparación ante México fue Jairo Vélez. El delantero de Alianza Lima salió al frente y tuvo autocrítica por la presentación peruana en lo que va de la gira.

“La verdad que cuesta un poco hablar de este partido, pero creo que al final estos duelos ayudan bastante”, dijo muy contrariado al inicio de su alocución con los medios de prensa.

“Es difícil, entendemos el momento que no es nada agradable. En lo futbolístico, tenemos que mejorar y sacando lo positivo es que nos ayuda para entender al nivel que debemos jugar. Estamos en un proceso, este nivel nos ayuda a mejorar. Creo que todos estos partidos nos van a ayudar para seguir creciendo. Debemos seguir encontrando el equipo”, añadió Vélez.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jairo Vélez: el verdadero nivel de Perú

Cristiano Ronaldo acusa traición de Jorge Jesus en su salida de Portugal: "Rompió su palabra conmigo"

Comisión de Constitución citará a Carlos Espá por la incorporación al Escudo de las Américas y la visita del papa León XIV

Política

Comisión de Constitución citará a Carlos Espá por la incorporación al Escudo de las Américas y la visita del papa León XIV

Proética pide al JNE impedir la reelección encubierta: "Engañar al electorado es un problema ético"

Testigo clave del crimen de "China Polo" muere en choque en Venezuela

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jairo Vélez: el verdadero nivel de Perú

Comisión de Constitución citará a Carlos Espá por la incorporación al Escudo de las Américas y la visita del papa León XIV

Proética pide al JNE impedir la reelección encubierta: "Engañar al electorado es un problema ético"