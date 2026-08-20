Gian Marco, natural de Tingo María, comparte su padre como su modelo a seguir, reconociendo la presión que conlleva ser hijo de una figura reconocida en la industria musical. Foto: Sandy Carrión/La República

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El cantante Gian Marco, hijo de José Luis Arroyo, más conocido como 'El Lobo', eligió el camino más difícil para hacer música. En vez de heredar el grupo de su padre (La Sociedad Privada), el joven artista decidió armar su propia agrupación y ganarse un nombre en la industria. Sin embargo, es consciente del apellido que tiene y de la gran responsabilidad que conlleva eso.

Natural de Tingo María, el líder de Gian Marco y su Bella Ilusión contó que a los 5 años empezó a cantar, pero fue su padre quien le dio la base musical para perfeccionar su talento. Asimismo, el intérprete de ‘Disfruto’ y ‘Las puertas de mi corazón’ no dudó en defender la trayectoria de su progenitor, quien es su ejemplo a seguir.

Gian Marco Arroyo elogia la carrera de su padre

_¿Sientes que el apellido Arroyo te abre las puertas?

_La verdad, sí. Hoy lo entiendo mejor, pero también hay gente que de repente no nos va a estimar de esa manera y siempre te va a meter trabas. Es por eso que mi grupo se llama Gian Marco y su Bella Ilusión, porque me cuidé mucho del apellido, sabía que iban a venir cosas un poco difíciles.

_He visto que te llaman ‘Lobito’ en referencia a tu padre, ¿te incomoda ese apelativo?

_No. Comprendo que esa ‘chapita’ y ese pseudónimo lo tuve desde que vine al mundo. Mi papá es un papá excelente, como hijo, como hermano. Conozco cómo es con la familia también y por supuesto como José Luis Arroyo, 'El lobo'. Me siento muy orgulloso de él y de todo lo que ha conseguido.

_¿En algún momento tu papá no quiso que te dediques a la música por los sacrificios que conlleva esa carrera?

_Claro, fue cuando mi papá supo que me iba a abrir a hacer mi orquesta. Qué padre quiere que su hijo vaya a comenzar un proyecto en la cual él sabe el proceso, dejarlo y que de repente lo traten mal, lo miren feo. Es bien difícil. Yo no permitiría que mi hija vaya así. Pero hoy comprendo, como papá, que con tal amor me dejó ir. Me choca bastante el corazón porque él y yo, como familia, sabemos todo lo que he pasado y lo que él ha pasado también para poder estar donde estamos.

_¿Crees que a él se le ha regalado todo lo que ha conseguido o es producto de su esfuerzo?

_No, absolutamente nada. Mi papá todo lo que tiene es a pulso y por eso que mucha gente lo respeta, lo quiere y me incluyo a mí. Yo soy su fan número uno. Y me ha servido de ejemplo y de guía para poder observar cómo se consiguen las cosas realmente. Con esfuerzo, sacrificio y eso lo tengo plasmado.

_Como hermano mayor, ¿has sentido la presión de ser hijo de…?

_Como hijo mayor, siempre he notado más las comparaciones, pero ellos tienen su manera de pensar, nosotros hemos conversado en muchas oportunidades en la casa y sabemos que no somos hijos de cualquier persona. Entonces, las conversaciones han hecho que nosotros analicemos bien las cosas y tomemos con madurez que a todos no vas a caer bien, sino que hay que saber manejarlo nada más. Y de tratar de dar cariño al mundo porque si tú quieres que el mundo te dé, tú también tienes que dar al mundo.

_¿Sabes que tanto un logro como un error tuyo va a mellar tal vez la carrera de tu papá?

_Sí, lo tengo muy claro y sé que es una responsabilidad grande. Hay momentos para divertirse y sé que estamos rodeados de muchas cosas, de tentaciones y todo eso. Pero siempre trato de hacer las cosas correctas y, Dios mediante, pueda encaminar mi carrera de la mejor manera.

Con su orquesta ‘Gian Marco y su Bella Ilusión’, ha grabado temas originales y covers, destacando su éxito ‘Disfruto’. El artista busca dejar una huella con su genuina propuesta musical. Foto: Sandy Carrión/La República

Gian Marco Arroyo busca dejar huella con su grupo

El 23 de septiembre de 2015, Gian Marco lanzó su propia orquesta tras dejar de trabajar con su padre. Desde entonces, ha grabado algunos covers y también muchas canciones originales, de compositores de renombre como Lucho Zambrano, José Celada, Orlin Rodríguez, entre otros.

_Tu canción ‘Disfruto’ está sonando, ¿cómo te animaste a grabar ese tema?

_La canción que está dando la hora es ‘Disfruto’ de la cantautora mexicana Carla Morrison. Pero yo lo grabé en el año 2017. Lo que pasa es que las redes sociales son una gran plataforma para artistas. Entonces, se hizo viral la canción. Alguien lo compartió, fue una locura. Hoy en día es un fenómeno en todo el país esa canción. Sé que muchas orquestas lo han grabado también, pero yo fui el primero. Mi respeto para ellos también porque lo han hecho a su estilo. El mercado es libre para todos.

_¿Por qué es importante para ti llevar una carrera con canciones propias?

_Sabemos que los covers se han hecho como una fiebre, lo cual se respeta. Yo no he estado grabando covers últimamente, sino que esa canción (‘Disfruto’) del 2017 pegó, es un cover y hay mucha gente que me conoce por esa canción, pero también quiero que sepan que yo he hecho cumbia original. Está todo el material del YouTube, pueden encontrarme como Gian Marco y su Bella Ilusión.