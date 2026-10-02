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Histórica fusión entre Warner Bros. y Paramount ya tiene nombre: Skydance, el nuevo gigante del entretenimiento

Paramount y Warner Bros. Discovery están a punto de concretar una de las mayores operaciones de Hollywood. Conoce cómo se llamará la nueva compañía y qué falta para completar la histórica fusión.

Skydance se llamará a la unión entre Warner y Paramount. Foto: Instagram.
Skydance se llamará a la unión entre Warner y Paramount. Foto: Instagram.
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Paramount y Warner Bros. Discovery están cada vez más cerca de convertirse en una sola compañía tras una operación que marcará un nuevo capítulo para la industria del entretenimiento. David Ellison, director ejecutivo de Paramount, confirmó que la nueva entidad llevará el nombre de Skydance.

La operación también logró superar uno de sus principales obstáculos luego de que una jueza federal de California aprobara el acuerdo alcanzado con los fiscales generales que se habían opuesto a la compra. El cierre de la transacción está previsto provisionalmente para el próximo martes 6 de octubre.

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Paramount y Warner Bros. se unirán bajo el nombre de Skydance

David Ellison anunció que Skydance será el nombre de la nueva compañía que surgirá tras la unión de Paramount y Warner Bros. Discovery. El ejecutivo explicó que la denominación busca darle una identidad propia al conglomerado sin desplazar las marcas históricas de ambos estudios.

De acuerdo con Ellison, Paramount y Warner Bros. mantendrán sus respectivas identidades y legados dentro de la nueva estructura empresarial. El ejecutivo sostuvo que la unión permitirá que ambos estudios continúen desarrollando producciones y lleguen a audiencias más amplias gracias a la escala de la nueva compañía.

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Fusión de Paramount y Warner Bros. supera su último gran obstáculo judicial

La operación recibió un importante impulso después de que una jueza federal de California aprobara el acuerdo entre Paramount y Skydance y los doce fiscales generales estatales que habían presentado una demanda para impedir la compra de Warner Bros. Discovery. Con esta decisión se despejó el último gran obstáculo judicial para completar la transacción.

La oposición de los estados se centraba en el impacto que la operación tendría en la competencia. Según la demanda, la compañía resultante concentraría cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% de los grandes estrenos taquilleros, además de aumentar la concentración en el negocio de la televisión por cable.

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