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Obreros renovaban una casa en Bélgica y encontraron un tesoro de oro de más de US$10 millones oculto en las paredes

La organización social propietaria de la vivienda está a la espera de los resultados de la investigación, que podría determinar el futuro del tesoro encontrado, bajo custodia policial.

Las investigaciones de la Fiscalía de Flandes Oriental determinarán el propietario del tesoro, mientras el oro permanece bajo custodia.
Las investigaciones de la Fiscalía de Flandes Oriental determinarán el propietario del tesoro, mientras el oro permanece bajo custodia. | Foto: Policía Local de Dendermonde
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Un grupo de obreros que renovaba una vivienda en Bélgica encontró un inesperado tesoro durante los trabajos en el sótano. Mientras realizaban perforaciones para instalar nuevas tuberías de alcantarillado, hallaron lingotes y monedas de oro ocultos entre las paredes.

El botín está valorado en unos US$10,4 millones, equivalentes a cerca de 9 millones de euros, y fue localizado en Dendermonde, en el este de Flandes. Los trabajadores avisaron a las autoridades y la policía trasladó el oro a un lugar seguro mientras investiga su procedencia y propietario.

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El descubrimiento se produjo mientras los trabajadores realizaban perforaciones en un sótano.

El descubrimiento se produjo mientras los trabajadores realizaban perforaciones en un sótano.

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¿Cómo encontraron los obreros el tesoro de oro?

El hallazgo ocurrió a principios de esta semana, cuando los trabajadores intervenían los cimientos de la vivienda para colocar nuevas tuberías. Entre ellos se encontraba Kobe, un joven de 18 años contratado durante el verano, quien relató a la emisora pública belga VRT que al principio no comprendió el valor de lo que había encontrado.

"Nuestra primera reacción fue de incredulidad y asombro", contó Kobe. "Al principio pensé que eran monedas de un euro. Pero luego también vimos una pepita de oro allí. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era algo más grande", explicó el joven.

Los trabajadores comunicaron inmediatamente el descubrimiento a la policía y descartaron quedarse con el botín. Mario, el encargado de la obra, explicó a VRT que la cantidad encontrada hacía imposible ocultarla y que apropiarse de ella habría constituido un delito.

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¿Quién podría quedarse con los millones en oro?

La propiedad pertenece actualmente a CAW Oost-Vlaanderen, una organización que ofrece servicios de asistencia social en Dendermonde. Su director, Geert Hillaert, expresó su sorpresa por el hallazgo y señaló que espera que, si la organización termina recibiendo el dinero, pueda utilizarlo para atender las necesidades sociales de la comunidad.

Sin embargo, todavía no está claro quién tiene derecho al tesoro. La Fiscalía de Flandes Oriental investiga su origen y busca determinar si existe un propietario legítimo o alguna relación con actividades delictivas; mientras tanto, el oro permanece bajo custodia de las autoridades.

Según la información proporcionada sobre la legislación belga, el propietario legítimo dispone de cinco años para reclamar el tesoro. Si nadie aparece y no existe relación con actividades ilícitas, podrían aplicarse las normas que contemplan el reparto del hallazgo entre quien lo encontró y el propietario del inmueble.

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