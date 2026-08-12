Marc Almond, voz de Soft Cell, llega por primera vez a Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Marc Almond, una de las voces más reconocibles del synthpop británico, llegará por primera vez al Perú para ofrecer un concierto en Lima. El cantante británico, conocido mundialmente por ser la voz de Soft Cell, se presentará junto a su banda como parte de su Latin American Tour 2026.

El artista repasará en el escenario parte de su extensa trayectoria musical, incluyendo canciones de su etapa como solista y algunos de los temas que marcaron su recorrido junto a David Ball en Soft Cell. Su llegada representa además el debut de Almond en escenarios peruanos, luego de más de cuatro décadas de carrera.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Marc Almond en Lima 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su concierto

El esperado debut de Marc Almond en Perú ya tiene fecha. El cantante se presentará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Leguía, en Lima, como parte de su gira por Latinoamérica.

Los boletos para el concierto se encuentran actualmente en etapa de preventa exclusiva a través de Ticketmaster Perú, hasta agotar el stock disponible. De esta manera, los seguidores peruanos del artista podrán asegurar su ingreso a uno de los conciertos internacionales que forman parte de la agenda musical de Lima para este año.

Almond comenzó su carrera musical junto a David Ball, con quien formó Soft Cell en Leeds a finales de la década de 1970. El dúo se convirtió en una de las agrupaciones más representativas de la música electrónica británica al combinar sintetizadores, soul, elementos de cabaret y sonidos vinculados al post-punk y la New Wave.

¿Por qué Marc Almond es famoso y cuál es su canción más conocida?

La historia de Marc Almond con Soft Cell alcanzó uno de sus momentos más importantes en 1981, cuando el dúo publicó su versión de ‘Tainted Love’, canción escrita por Ed Cobb y grabada originalmente por Gloria Jones. La interpretación de Almond y Ball se convirtió en un éxito internacional y llegó al primer lugar de las listas musicales de más de 17 países.

El impacto de ‘Tainted Love’ convirtió a Soft Cell en uno de los nombres fundamentales de la escena New Wave de los años 80 y consolidó a Almond como una figura destacada de la música electrónica británica. Aunque el éxito del dúo marcó su carrera, el cantante posteriormente emprendió un extenso camino como solista.

Durante más de 40 años, Almond ha explorado diferentes estilos musicales y ha colaborado con diversos compositores y productores. Paralelamente, también ha participado en nuevas etapas de Soft Cell, manteniendo vigente el repertorio que convirtió al dúo en una referencia de la música británica.