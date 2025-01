La exvedette Martha Chuquipiondo, conocida como ‘La mujer boa’, recordó los intensos momentos de su relación clandestina de 9 años con Cromwell Gálvez, el famoso cajero que robó millones de dólares a una entidad bancaria en los años 90 y vivió una vida de lujo hasta su captura años después.

En una reveladora entrevista para el programa ‘Café con la Cheves’ del diario Trome, la también exbailarina originaria de la selva peruana confesó la impresionante suma de dinero que recibió de Gálvez: “Me dio medio millón de dólares”. Sin embargo, al ser cuestionada sobre en qué gastó ese dinero, aseguró que nunca lo despilfarró, y gracias a esa fortuna pudo construir su casa en Cieneguilla.

‘Mujer Boa’ cuenta cómo Cromwell Gálvez la enamoró

Martha Chuquipiondo, de 54 años y originaria de Iquitos, relató cómo conoció y terminó enamorándose de Cromwell Gálvez. "Cuando iba al banco, Cromwell era cajero. Yo ya era conocida, recuerdo que siempre había una larga cola y él me hacía pasar directo a gerencia. Después de mi accidente, me sentía comprometida, porque él me daba todo", expuso a Trome.

La exvedette también mencionó que su relación fue clandestina, ya que ambos estaban en pareja con otras personas. "Él me apoyaba, aunque no tenía cómo pagarle. Yo lo veía muy cerca de mí y, al estar sola, lo acepté. Pero él nunca me amó, yo nunca lo amé, pero yo le gustaba", explicó, y agregó que se salvó de morir en dos accidentes de avión ocurridos en menos de seis meses.

Martha Chuquipiondo tiene actualmente 54 años. Foto: Trome.

¿Cuánto dinero robó Cromwell Gálvez y con qué vedettes se involucró?

Según la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú (PNP), Cromwell Gálvez robó más de 32 millones de soles (aproximadamente 8 millones de dólares) durante los años que trabajó en el Banco Continental. Este dinero y el poder que adquirió le permitieron codearse con figuras del mundo televisivo, especialmente con vedettes.

Fue en este ambiente donde entabló relaciones con varias mujeres famosas, entre ellas Martha Chuquipiondo, conocida como 'La mujer boa', así como Lucy Cabrera, Lucy Bacigalupo, Maribel Velarde y Rubí Berrocal, con quien también tuvo una relación sentimental por varios años. Tras descubrirse los millonarios robos de Cromwell Gálvez, fue condenado a 8 años de prisión, aunque sorprendió a muchos al salir en menos de tres. Hoy en día, lleva una vida tranquila y alejada de los escándalos, manteniéndose fuera del ojo público.