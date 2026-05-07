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‘Mecánica del folclore’ lo cambia todo y confiesa qué le dijo Abencia Meza tras muerte de Alicia Delgado: “Si yo lo hubiera hecho, lo diría”

La llamada ‘Mecánica del folclore’ habló en exclusiva con ‘América hoy’ y sorprendió al revelar una conversación secreta que tuvo con Abencia Meza tras el caso de Alicia Delgado.

'Mecánica del folclore' es la mejor amiga de Abencia Meza. Foto: Composición LR/Instagram.
'Mecánica del folclore' es la mejor amiga de Abencia Meza. Foto: Composición LR/Instagram.
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Abencia Meza podría salir de prisión tras haber sido sentenciada a 30 años de cárcel en 2012 por el asesinato de su exnovia, Alicia Delgado, ocurrido en 2009. En ese contexto, el programa 'América hoy' habló en exclusiva con María Velásquez, más conocida como 'La mecánica del folclore', quien es amiga cercana de la sentenciada.

Durante la entrevista, la cantante defendió a Meza y pidió a los jueces que evalúen con criterio la posibilidad de otorgarle la libertad. “Hablo con criterio porque compartimos... no me subo a ellas por figureti, por fama, sino defendiendo una amistad y sobre todo un derecho, este es un tema muy complejo. No ha sido consistente, veraz, no hay pruebas que la vinculen y que la hayan sentenciado tantos años...”, declaró.

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'Mecánica del folclore' revela conversación con Abencia Meza tras muerte de Alicia Delgado

La 'mecánica del folclore' también reveló por primera vez en 'América hoy' una conversación secreta que mantuvo con Abencia Meza tras el asesinato de Alicia Delgado, cuando la llamada 'Reina de las parranditas' fue señalada como presunta implicada en su muerte.

“Me dijo, ‘María, si yo lo hubiera hecho, lo diría, pero no lo hice, yo amaba a Alicia, mi carácter es fuerte, sí, porque hemos vivido momentos difíciles’”, señaló La mecánica del folclore, quien aseguró que Abencia le afirmó que no tuvo participación en la muerte de su expareja.

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'Mecánica del folclore' critica al machismo que existe en Perú

María Velásquez también aprovechó el espacio para cuestionar el machismo que, según señaló, existe en Perú, especialmente por los comentarios que se realizaron sobre la relación entre Abencia Meza y Alicia Delgado.

“No ven el sentimiento, el amor, la constancia de lucha, el sacrificio que uno tiene que hacer para dar trabajo a muchas personas y esa era Abencia, de luchar por su familia, sin copiarse de nada, sin colgarse de nadie, haciendo música folclórica”, finalizó la 'Mecánica'.

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