Viviana Rivasplata, exreina de belleza y empresaria peruana, sorprendió a sus seguidores al revelar una propuesta que, de haberse concretado, la habría colocado en un lugar destacado dentro de la famosa WWE. Durante su participación en el programa '¡Habla Chino!' de Aldo Miyashiro, la exMiss Perú 2001 compartió una anécdota poco conocida sobre su carrera. La oferta que recibió no fue en el ámbito del modelaje o los concursos de belleza, sino en el de la lucha libre profesional.

La conversación se centró en sus múltiples facetas, y fue ahí donde Rivasplata dejó entrever que pudo haber sido la primera peruana en integrarse a la WWE, la organización de lucha libre más grande del mundo. La propuesta, que llegó debido a su experiencia deportiva, la dejó sorprendida en su momento.

Viviana Rivasplata pudo ser luchadora en la WWE

Viviana Rivasplata explicó que la oferta de la WWE surgió en un momento en que ella combinaba su faceta de modelo con su vida deportiva. Como atleta, había practicado deportes como el triatlón, el pentatlón y el ciclismo a nivel nacional, lo que le permitió desarrollar una disciplina física impresionante. Su condición física y su imagen fueron claves para que la compañía más grande de lucha libre le extendiera una invitación para formar parte de su elenco de luchadoras, las famosas 'Divas'.

"Me ofrecieron ser una 'Diva', ¿me imaginas ahí saltando?", confesó Rivasplata durante la entrevista con Aldo Miyashiro. La propuesta, aunque tentadora, incluía un compromiso significativo: mudarse a Estados Unidos y mantenerse en el país para entrenar y competir de forma profesional en la WWE. Sin embargo, Viviana nunca consideró esa posibilidad. "Yo siempre he sido necia con querer vivir en el Perú”, indicó.

Además, Viviana Rivasplata comentó: “La propuesta me llegó porque soy deportista y estaba haciendo modelaje; combinada las dos cosas. Yo he sido triatlonista, he hecho pentatlón, tengo medallas de atletismo, he hecho ciclismo a nivel nacional. He sido superdeportista, por eso vino la propuesta”.