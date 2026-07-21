Es falso que el video de los fuegos artificiales en la celebración de España por el Mundial muestre los colores de Argentina

LO FALSO:

Se ha difundido un video que muestra fuegos artificiales de color celeste durante la celebración de España por la obtención del Mundial.

LO VERDADERO:

La comparación del video viral con otros registros del mismo momento confirma que los fuegos artificiales eran de color blanco y no celeste.

Un análisis realizado con la herramienta SynthID detectó anomalías compatibles con una edición digital del video.

En redes sociales se viralizó un video de la celebración de España tras la obtención del título mundial, en el que los fuegos artificiales aparecen de color celeste, lo que llevó a algunos usuarios a afirmar que el espectáculo había sido preparado para una eventual consagración de Argentina.

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 136.000 reproducciones, los 1.800 ‘me gusta’ y ha sido compartida más de 300 veces.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Facebook

El video viral también presenta alteraciones cromáticas en otros elementos de la imagen. El logotipo del canal, que en la transmisión original es predominantemente blanco, aparece con una tonalidad celeste, una inconsistencia compatible con una manipulación digital del color del video.

El logotipo del canal presenta una tonalidad celeste inusual en el video viral. Foto: Facebook

Un registro difundido por un medio de comunicación muestra el espectáculo pirotécnico desde el estadio. En él se aprecia que los fuegos artificiales eran de color blanco.

La transmisión en vivo del streamer IShowSpeed también registró el espectáculo pirotécnico desde otro ángulo. Al igual que en la señal oficial, los fuegos artificiales se aprecian de color blanco.

El stream de IShowSpeed confirma que los fuegos artificiales eran blancos. Foto: Youtube

Un video publicado en Instagram por una asistente al estadio ofrece un tercer registro independiente del mismo momento. Las imágenes confirman nuevamente el color de los fuegos artificiales.

Asimismo, un análisis visual de SynthID identificó patrones repetitivos e inconsistencias en el color compatibles con una alteración digital de la imagen.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se difundió un video que supuestamente mostraba fuegos artificiales de color celeste durante la celebración de España por la obtención del Mundial. Sin embargo, la comparación con distintos registros del mismo momento confirmó que los fuegos artificiales eran blancos y que el color fue alterado en el video viral. Además, el análisis realizado con SynthID identificó indicios compatibles con una manipulación digital del material.