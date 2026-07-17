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Aeropuerto de Cajamarca es declarado internacional: qué implica la medida para la conectividad aérea

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones oficializó la categoría de aeropuerto internacional para el terminal Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias. La medida abre la posibilidad de futuras operaciones internacionales, aunque su puesta en marcha dependerá del cumplimiento de requisitos técnicos, operativos y de control migratorio.

La declaratoria abre un proceso para ampliar la capacidad operativa del aeropuerto y facilitar futuras conexiones con el exterior.
La declaratoria abre un proceso para ampliar la capacidad operativa del aeropuerto y facilitar futuras conexiones con el exterior. | Composición LR/IA
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El Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, ubicado en la región Cajamarca, fue declarado Aeropuerto Internacional del Perú por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), una decisión que incorpora al terminal a la red de aeropuertos con capacidad para recibir vuelos internacionales una vez que cumpla todas las condiciones exigidas por la normativa vigente.

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La declaratoria no implica el inicio inmediato de operaciones internacionales. Según la información difundida por el sector, el proceso será progresivo y estará condicionado a la implementación de requisitos técnicos, operativos, migratorios, aduaneros, sanitarios y de seguridad. Entre las obras previstas figura la instalación de un sistema de luces de balizamiento para facilitar futuras operaciones nocturnas.

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Actualmente, el aeropuerto cuenta con una pista de 2.500 metros de longitud por 45 metros de ancho, además de calle de rodaje, plataforma comercial, terminal de pasajeros, servicios de tránsito aéreo y equipos para la atención de emergencias. Esta infraestructura permite operar aeronaves de corto y mediano alcance, como los Airbus A320 y Boeing 737.

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El anuncio también coincide con el reinicio previsto de las operaciones regulares de SKY Airline Perú en la ruta Lima–Cajamarca–Lima desde el 1 de septiembre de 2026. La empresa proyecta operar siete vuelos semanales con aeronaves Airbus A320neo, una oferta que, de acuerdo con las estimaciones del MTC, podría movilizar alrededor de 113.500 pasajeros al año.

Inicio de vuelos internacionales dependerá del cumplimiento de requisitos operativos

La categoría de aeropuerto internacional representa un reconocimiento administrativo que habilita al terminal para desarrollar operaciones internacionales en el futuro. Sin embargo, la autorización efectiva de estas rutas dependerá de que se implementen los servicios de control migratorio, aduanero, sanitario y de seguridad exigidos para este tipo de operaciones, además de la coordinación entre las entidades competentes y las aerolíneas interesadas.

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lr.pe

El reto como aeropuerto internacional

La declaratoria del aeropuerto de Cajamarca amplía la lista de terminales peruanos con categoría internacional, aunque ese reconocimiento no asegura un incremento inmediato de vuelos al exterior. En el país existen otros aeropuertos con la misma condición que mantienen una oferta limitada de rutas internacionales, debido a que la apertura de nuevos destinos depende de factores como la demanda de pasajeros, la estrategia comercial de las aerolíneas y la rentabilidad de las operaciones. Para especialistas del sector, la conectividad aérea se consolida cuando existe un mercado capaz de sostener frecuencias regulares, más allá de la infraestructura disponible.

Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha señalado en diversos reportes sobre turismo interno que una mayor conectividad aérea favorece el acceso a destinos regionales, impulsa la actividad turística y facilita el desarrollo de cadenas de servicios vinculadas al comercio, la hotelería y el transporte. En Cajamarca, uno de los principales atractivos turísticos del norte del país, la mejora de las conexiones aéreas podría contribuir a ampliar el flujo de visitantes nacionales e internacionales cuando existan rutas disponibles.

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