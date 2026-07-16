Video viral de hombres envueltos en cinta adhesiva no muestra un castigo a ladrones en Indonesia: fue difundido fuera de contexto

En redes sociales se viralizó un video que supuestamente muestra a cuatro ladrones siendo castigados por pobladores tras ser capturados en Indonesia. Sin embargo, la secuencia fue difundida fuera de contexto, ya que las imágenes no corresponden a un hecho delictivo ni a un castigo comunitario, sino a un contenido de entretenimiento que fue reutilizado con una interpretación falsa.
Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera los 3,6 millones de reproducciones, 75.900 'me gusta' y ha sido compartida más de 8.700 veces.
Uno de los posts con más alcance. Foto: Facebook
Una búsqueda inversa de fotogramas permitió localizar el origen del video en Batre TV, un canal de creadores de contenido de Indonesia. El registro viral corresponde al fragmento de una transmisión en vivo de TikTok. Además, la revisión de la cuenta del canal permitió identificar otros videos con la misma caracterización: personas envueltas con cinta adhesiva, lo que evidencia que se trata de un recurso recurrente en sus contenidos.
Sketch de Batre TV. Foto: YouTube
Una búsqueda por palabras clave permitió hallar una publicación del medio indonesio Detik, que verificó el origen del video y desmintió la narrativa viral. En su nota, el medio confirmó que las imágenes no muestran a presuntos ladrones castigados por vecinos, sino que corresponden a un contenido difundido originalmente por el canal Batre TV.
Nota de Detik traducida al español. Foto: Detik
Asimismo, Detik entrevistó a uno de los participantes del video. El creador de contenido explicó que las imágenes corresponden a un reto realizado durante una transmisión en vivo de TikTok y desmintió que él y sus compañeros fueran delincuentes. También señaló que el video fue descargado y difundido fuera de contexto con la falsa afirmación de que mostraba a ladrones castigados por la comunidad.
Nota de Detik traducida al español. Foto: Detik
En síntesis, es falso que el video viralizado en redes sociales muestre a cuatro ladrones siendo castigados por pobladores tras ser capturados. Una búsqueda inversa de fotogramas permitió establecer que el registro corresponde a un fragmento de una transmisión en vivo del canal indonesio Batre TV en TikTok. Posteriormente, una búsqueda por palabras clave permitió localizar una publicación del medio Detik, que verificó el origen del video e incluyó las declaraciones de uno de sus participantes, quien aclaró que las imágenes corresponden a un reto realizado durante una transmisión en vivo y no a la captura de delincuentes. El video fue descargado y difundido fuera de contexto para sostener una narrativa falsa.
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