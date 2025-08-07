HOY
¿Se podrá retirar la AFP? Conoce cómo podrías hacerla crecer con S/100

Si se aprueba el retiro de AFP, podrías hacer que tu dinero crezca desde solo S/100. Conoce cómo invertirlo de forma simple y rentable.

El debate sobre el retiro de AFP 2025 cobra fuerza en el Congreso, con millones de afiliados a la espera de su definición. Fuente: Difusión.
El debate sobre el retiro de AFP 2025 cobra fuerza en el Congreso, con millones de afiliados a la espera de su definición. Fuente: Difusión.

El retiro de AFP 2025 vuelve a ganar protagonismo en el Congreso, y no es para menos: millones de afiliados están atentos a lo que ocurra. Aunque se espera que el tema sea retomado en esta nueva legislatura de agosto, aún no hay nada definido. Todo dependerá de factores clave, como la conformación de la Comisión de Economía y si este posible nuevo retiro logra entrar en agenda.

Si finalmente se aprueba un nuevo retiro de AFP, ¿ya pensaste cómo podrías sacarle el máximo provecho a ese dinero? Una opción rentable y en la que vas a asumir poco riesgo es invertir en factoring, ya que es una alternativa a corto plazo que te permite generar buenas ganancias sin necesidad de contar con grandes montos.

Con Prestamype, puedes empezar a invertir desde solo S/100 o $25 y obtener una rentabilidad de hasta 22 % anual. Así, podrías hacer crecer tu AFP de forma 100 % online. Simula tu inversión en menos de un minuto y descubre cuánto podrías ganar AQUÍ.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es una alternativa de financiamiento que permite a las empresas que venden a crédito adelantar el cobro de sus facturas, sin tener que esperar 30, 60 o hasta 90 días para recibir el pago de sus clientes.

Este adelanto lo obtienen gracias a personas que buscan hacer crecer su capital, invirtiendo en la compra total o parcial de esas facturas a cambio de una rentabilidad atractiva y a corto plazo.

Es importante tener en cuenta que quien finalmente paga la factura —junto con los intereses generados— es el cliente de la empresa que solicitó el factoring. En muchos casos, se trata de medianas y grandes empresas peruanas con sólido respaldo, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otras.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en factoring?

Al invertir en factoring con Prestamype podrás acceder a diversos beneficios, aquí te contamos los principales:

  • Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.
  • Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22 % anual.
  • Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta 180 días.
  • Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.
  • Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones).

¿Quieres empezar a invertir en factoring? Hazlo de manera 100 % online: crea tu cuenta, sube tus documentos y activa tu perfil en pocos pasos. Luego, revisa las oportunidades disponibles e invierte desde solo S/100 o $25 en la factura que elijas. Al finalizar el plazo, recibirás tu capital más la rentabilidad generada, listo para retirar o seguir invirtiendo. Comienza ahora registrándote AQUÍ.

