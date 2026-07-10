Alfonso Obregón, voz de Shrek en Latinoamérica, es nuevamente acusado de presunto acoso

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Nuevas acusaciones vuelven a colocar a Alfonso Obregón en el centro de la polémica. El actor de doblaje, conocido por dar voz a Shrek en Latinoamérica, fue señalado públicamente por Brenda Rivero, quien aseguró que él intentó entablar una relación con ella cuando todavía era menor de edad.

Rivero, de 33 años e hija de los actores de doblaje Javier Rivero y Carla Padrón, afirmó que los hechos ocurrieron cuando tenía 16 años, mientras Obregón tenía 50. Según su testimonio, la admiración que sentía por el reconocido actor terminó convirtiéndose en una experiencia que hoy califica como un episodio de manipulación.

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Brenda Rivero acusa a Alfonso Obregón de presunto acoso

Brenda Rivero decidió contar cómo, según su versión, pasó de admirar a Alfonso Obregón a sentirse manipulada por el reconocido actor de doblaje. A través de un video publicado en sus redes sociales, relató que lo conoció cuando era adolescente y daba sus primeros pasos en la industria.

Con el paso del tiempo, ambos estrecharon su relación hasta que, según recordó, Obregón le confesó que estaba enamorado de ella. "Ya no aguanto más, me gustas mucho", aseguró que fueron sus palabras.

La actriz explicó que respondió de manera impulsiva por la admiración que sentía hacia él. "A mí se me sale decirle: 'Ay, tú también me gustas, Alfonso'. Cosa que no me gustaba; era admiración. Para mí era la voz de Shrek, supertalentoso. Yo decía: '¿Cómo es que él me hace caso?'. Obviamente, venía de la carencia de un padre. Me sentía querida, acogida", recordó.

Brenda Rivero entendió con el paso del tiempo que su situación no era normal

Con los años, Brenda Rivero señaló que entendió que aquella situación no era normal y que, en ese momento, no alcanzó a dimensionar la diferencia de edad entre ambos. Además, recordó que durante una convención de doblaje comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones de Obregón al verlo acompañado por otra mujer, a quien presentó como su pareja.

"Llegamos a la fila de Alfonso. Lo veo con una chava y dice: 'Les quiero presentar a mi novia'. Yo me quedé muy incómoda. No sentí celos; sentí mucha incomodidad", relató Rivero, quien afirmó que ese episodio la llevó a reflexionar sobre el vínculo que el actor intentaba construir con ella.

Hasta el momento, Alfonso Obregón no se ha pronunciado sobre estas nuevas acusaciones. Su publicación más reciente en redes sociales fue realizada el 6 de julio, cuando compartió una escena de Naruto protagonizada por Kakashi Hatake —personaje al que da voz— junto al mensaje: "Hogar dulce hogar...".