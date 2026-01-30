Tras la difusión oficial del tráiler de 'Killapa Wawan' y su anuncio a gran escala, Magaly Solier volvió a acaparar la atención del público con una imagen completamente renovada durante la avant-première de la cinta peruana. El evento, realizado el 28 de enero, significó un momento clave en la trayectoria de la actriz, quien fue recibida con entusiasmo y muestras de cariño tanto por sus seguidores como por colegas del ámbito artístico.

La presencia de la actriz peruana junto al elenco y el equipo creativo fue uno de los aspectos más destacados de la avant-première. Durante su paso por la alfombra roja, Magaly Solier se mostró sonriente y cercana con el público, una actitud que no pasó desapercibida y que generó gran expectativa, además de numerosos comentarios positivos en redes sociales.

El papel protagónico de Magaly Solier en 'Killapa Wawan'

Al tratarse de una película hablada íntegramente en quechua, el largometraje establece un profundo vínculo con la espiritualidad y la identidad andina. La elección de Magaly Solier como protagonista, especialmente en una obra rodada en su tierra natal, ha sido interpretada como un gesto de reivindicación artística y personal, luego de su prolongada ausencia de la pantalla grande debido a problemas de salud.

En la película, Magaly Solier interpreta a Agucha, una madre que lucha por proteger a su hija en el místico universo de la danza de tijeras. La obra fusiona costumbres, pertenencia y vínculo materno, y tiene un valor especial para la actriz de 39 años, pues simboliza una profunda reconexión con sus orígenes ancestrales.

El gesto de admiración a Magaly Solier

Luego de posar ante los reflectores junto a sus compañeros del elenco principal, cientos de seguidores se acercaron a la actriz peruana para tomarse fotografías y expresarle su admiración. Este momento no pasó desapercibido, ya que en todo momento se le vio muy amable con el público asistente y cercana al público que valora el cine peruano con el quechua como idioma original.

La felicidad de los usuarios al ver a Magaly Solier como protagonista de una película peruana

Los mensajes de apoyo por parte del público no se hicieron esperar, y destacaron la resiliencia y el talento de Magaly Solier. En redes sociales, numerosos usuarios celebraron su regreso al cine y valoraron su compromiso con producciones que reafirman la identidad cultural del país. Su presencia en la avant-première fue interpretada como un símbolo de fortaleza y renovación artística. Además, su participación en 'Killapa Wawan' refuerza el valor del quechua dentro del cine peruano contemporáneo.

“Una gran actriz, y es peruana”, “Sigue adelante, actriz única”, “Bravo, ella puede sola y seguir adelante”, ''Qué bella, apoyemos al cine peruano y a esta gran mujer'', ''Eres la mejor actriz. Volverás a estar en la alfombra roja'', fueron los mensajes más destacados.