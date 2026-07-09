Delcy Rodriguez pide al rey Carlos III desbloquear US$1.900 millones en oro de Venezuela para reconstrucción tras terremoto

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Delcy Rodríguez informó que envió una carta al rey Carlos III para solicitar la liberación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, con el objetivo de destinar los recursos a la reconstrucción tras el devastador terremoto en Venezuela. Según explicó la presidenta encargada, esos fondos permitirían atender las necesidades de miles de personas afectadas por el desastre, que dejó 3.811 fallecidos, más de 16.000 heridos y cerca de 18.000 sin vivienda.

"Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles y trágicas de este doble terremoto", declaró Rodríguez durante una transmisión de Venezolana de Televisión. También reiteró el pedido de que cesen las sanciones y el bloqueo sobre el país, al asegurar que Venezuela dispone de activos suficientes a fin de impulsar la recuperación si puede acceder a ellos.

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FMI analiza acceso a recursos retenidos

La mandataria también confirmó que sostuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para abordar el acceso a recursos venezolanos retenidos en ese organismo. Posteriormente, la portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó que ambas partes analizaron el uso del tramo de reserva de Venezuela, un mecanismo que representa cerca de 350 millones de dólares y que puede utilizarse con rapidez con el objetivo de atender necesidades humanitarias urgentes.

Kozack precisó que ese fondo es distinto a los Derechos Especiales de Giro, que permanecen retenidos y ascienden a unos 4.500 millones de dólares. Sumados ambos instrumentos, los activos venezolanos en el organismo rondan los US$5.000 millones. La portavoz confirmó que el Fondo trabaja con las autoridades locales en facilitar el acceso a esos bienes propios.

Gobierno impulsa viviendas antisísmicas y prefabricadas

Como parte del plan de reconstrucción, Delcy Rodríguez anunció que convocó a empresas nacionales y extranjeras para desarrollar una construcción rápida de viviendas destinadas a las familias que perdieron sus hogares. Indicó que especialistas ya identifican terrenos aptos en los que se puedan levantar nuevas ciudades con criterios antisísmicos y adelantó que próximamente presentará el cronograma de ejecución.

El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, aseveró que el organismo respalda ese proyecto mediante la incorporación de viviendas prefabricadas. En declaraciones a EFE, señaló que el sistema de Naciones Unidas recauda fondos destinados a apoyar la respuesta habitacional y afirmó que el alojamiento permanente constituye una de las principales prioridades tras la emergencia.

Miles de damnificados siguen en campamentos temporales

La situación humanitaria continúa siendo compleja. De acuerdo con datos oficiales, al menos 16.686 personas permanecen alojadas en 87 campamentos temporales instalados por el Gobierno. La Guaira, el estado más golpeado por los sismos, concentra más de 10.000 desplazados distribuidos en 26 refugios, varios de los cuales se encuentran en proceso de ampliación.

En Caracas permanecen más de 5.000 personas en albergues provisionales, mientras que Miranda registra más de un millar de afectados en instalaciones temporales. Tom Fletcher advirtió que estas familias necesitan soluciones habitacionales estables porque permanecer en las zonas destruidas representa un riesgo. Además, la OCHA estima que hacen falta otros 300 millones de dólares para ampliar la asistencia y atender a 1,3 millones de personas afectadas por el desastre.