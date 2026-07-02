Magaly Medina enfrenta en vivo a Alejandra Baigorria por fuerte amenaza en su contra: "Ese comportamiento es delincuencial"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Magaly Medina respondió con dureza a los descargos de Alejandra Baigorria y rechazó las declaraciones que la empresaria dio en un pódcast, donde afirmó que su paciencia se agotó porque la conductora se metió con su negocio.

La presentadora de 'Magaly TV La Firme' cuestionó las acusaciones de la exchica reality y le recordó que ella no tuvo responsabilidad en las decisiones de su vida personal, como su matrimonio con Said Palao o el viaje de su esposo a Argentina con otras mujeres.

¿Qué le respondió Magaly Medina a Alejandra Baigorria?

“No me amenaces al estilo de bandas criminales”, expresó la popular 'Urraca' durante su programa en vivo. Además, fue tajante al afirmar: “A mí no me asustas”, y le sugirió buscar ayuda para manejar sus “vacíos emocionales” en lugar de responsabilizarla por sus problemas.

Asimismo, Magaly puso en duda la versión de Baigorria, quien aseguró que lleva “14, 15 años” siendo blanco de sus críticas. “Tendrías que probar eso”, señaló la periodista, remarcando que emitir una opinión sobre las decisiones públicas de una figura mediática no constituye un ataque.

La conductora también sostuvo que la empresaria ha “monetizado” su boda, ha hecho “un circo” de su vida y ahora pretende recibir únicamente comentarios favorables.

“Si no te gusta nuestra opinión, no es mi problema”, le recordó Medina, al considerar que Baigorria expuso voluntariamente aspectos de su vida privada y que nadie la obligó a designar a su esposo como gerente de su empresa.

“Ese comportamiento es delincuencial”

Magaly también cuestionó el tono de las declaraciones de Alejandra y comparó su actitud con la de las organizaciones criminales que realizan extorsiones en el país.

“Ese comportamiento es delincuencial”, manifestó la conductora, quien recordó que recientemente ha sido víctima de amenazas por parte de grupos delictivos.

Finalmente, la periodista sostuvo que la empresaria debe asumir las consecuencias de sus propias decisiones y dejar de buscar responsables externos por las situaciones que enfrenta.