Querida exMiss Perú es ampayada besándose con polémico futbolista denunciado por agresión: habrían pasado la noche juntos

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Las cámaras de 'Magaly TV: la firme' ampayaron a una conocida exmiss Perú y a un polémico futbolista mientras bebían licor y se besaban apasionadamente en reiteradas ocasiones dentro de un bar del distrito de San Isidro, ante la mirada de los demás comensales.

Se trata de la modelo Giulliana Barrios, de 36 años, quien compitió en el Miss Perú 2016 y quedó entre 10 finalistas. El deportista es Jhamir D’Arrigo, de 26 años, quien actualmente juega en Melgar de Arequipa y hasta hace poco jugaba en Alianza Lima. En 2024, el futbolista fue denunciado por agresión por la madre de su hija.

Giulliana Barrios y Jhamir D’Arrigo habrían pasado la noche juntos

En la reciente edición del programa de Magaly Medina, Giulliana Barrios y Jhamir D’Arrigo no dejaban de besarse en reiteradas ocasiones mientras compartían bebidas alcohólicas en un bar. Entre sonrisas y miradas cómplices, la modelo se mostró muy cariñosa y atenta con el futbolista durante la velada nocturna.

Luego, las cámaras de ATV captaron a la pareja saliendo del local con dirección al departamento de la influencer, ubicado en La Victoria. “El chato (D’Arrigo) al lado de Giulliana (Barrios) se le ve más enano. Él lleva el bolso de la Barrios y una bolsita. Parece que le ha regalado algo”, narró la voz en off del informe. Además, durante la emisión de las imágenes lo calificaron como ‘alguien poco agraciado’.

Horas después, el espacio de la ‘Urraca’ volvió a captar al futbolista retirándose del domicilio de la exmiss Perú. Posteriormente, ella apareció de buen humor, bailando en plena calle y paseando a su mascota. Años atrás, mantuvo una relación de varios años con el exarquero de la selección peruana Patricio Álvarez.

Jhamir D’Arrigo fue denunciado por agresión

En junio de 2024, cuando Jhamir D’Arrigo jugaba en Alianza Lima, fue denunciado por su expareja y madre de su hija, Michelle Tenorio, por agresión física y psicológica. Ella mostró chats y audios en el programa 'Amor y fuego', con los que buscó sustentar sus acusaciones contra el futbolista.

Además, aseguró que el deportista la habría amenazado con quitarle a su hija de cinco años si no firmaba una conciliación por una pensión de S/2.000 mensuales. "Me dice: 'Te voy a mandar una carta notarial, yo sí tengo abogado, tú tienes un abogado de oficio”, contó en ese entonces.