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Capturan a hermano de Paul Michael por presuntamente ser parte de peligrosa banda criminal 'Los terribles de Breña'

La PNP capturó al hermano de Paul Michael en Breña junto a otros jóvenes, investigados por integrar Los terribles de Breña, banda vinculada a la venta de celulares robados en Lima.

Hermano de Paul Michael fue detenido por agentes de la PNP. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Hermano de Paul Michael fue detenido por agentes de la PNP. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Paul Michael vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que su hermano menor, Maycol Orlando Rodríguez Belliza, de 20 años, fuera intervenido durante un operativo de la Policía Nacional del Perú. El joven es investigado por su presunta vinculación con Los terribles de Breña, una supuesta organización dedicada a la compra, venta y distribución de teléfonos celulares de procedencia ilícita.

La intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal en un inmueble situado en el jirón Zorritos, en el distrito de Breña. En el lugar fueron capturadas cinco personas y se incautaron 31 celulares, una laptop MacBook Air y una camioneta. Las autoridades trabajan ahora en la identificación de los dispositivos para determinar si corresponden a equipos reportados como robados en diferentes zonas de Lima Metropolitana.

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Hermano de Paul Michael es capturado por la PNP

Maycol Orlando Rodríguez Belliza, hermano de Paul Michael y pareja de la creadora de contenido Cielo Terry, fue intervenido junto con otros cuatro jóvenes durante una diligencia desarrollada por la Dirincri. Según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían relacionados con Los terribles de Breña, nombre con el que la Policía identifica a la presunta red investigada.

Los demás intervenidos fueron identificados como Jorge Antonio Aaron Novoa Pereda, Jhaziel Alexis Paredes Bracamonte, Giovanni Edu Loayza Tume y Anderson Moisés Pereda García. Todos quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias destinadas a establecer el grado de participación que habría tenido cada uno en las actividades atribuidas al grupo.

De acuerdo con la hipótesis policial, el presunto modus operandi consistía en adquirir equipos sustraídos para luego distribuirlos o venderlos. Los teléfonos procederían de robos registrados en distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, Surquillo, San Miguel y Pueblo Libre, aunque cada aparato deberá ser sometido a un proceso de verificación antes de confirmar su origen.

El caso adquirió mayor repercusión debido al parentesco de uno de los detenidos con Paul Michael, quien recientemente ingresó al programa televisivo 'Esto es guerra'.

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PNP halla decenas de celulares y más equipos tecnológicos

Los agentes realizaron una inspección exhaustiva en el inmueble del jirón Zorritos y encontraron una importante cantidad de dispositivos electrónicos. En total fueron incautados 31 teléfonos celulares, entre ellos 22 iPhone, cinco equipos Motorola y cuatro dispositivos Redmi, que ahora forman parte de las investigaciones.

Además de los aparatos móviles, la PNP halló una laptop MacBook Air y una camioneta. Ambos bienes quedaron bajo custodia policial mientras se determina si tienen alguna relación con las actividades atribuidas a Los terribles de Breña o si fueron utilizados para almacenar, trasladar o comercializar los equipos encontrados durante la intervención.

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